Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*
Сьогодні, 18:54
Відтермінування на 24 місяці та суттєві знижки на житло – у будівельній компанії «Інвестор» підготували чотири спецпропозиції для своїх потенційних клієнтів.
У чотирьох житлових комплексах можна придбати помешкання за акційними умовами. Мова йде про ЖК «Юпітер» та «Супернова» в Луцьку, «Парковий квартал» у Ковелі та «Струмочок» у селі Струмівка, пише «Перший».
ЖК «Юпітер»
Акційна пропозиція діє на однокімнатні квартири мансардного типу площею 60, 77 м².
100 % оплата - 11 900 грн. / м²
Відтермінування на 24 місяці - 12 900 грн. / м²
Перший внесок - 50 %
Щомісячний платіж - 16 331 грн.
Таких квартир залишилось небагато: одна в другому будинку житлового комплексу, який вже збудували, та декілька у третьому будинку, будівництво якого ще триває. Подивитись фотозвіт з будівництва можна тут.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ
ЖК «Парковий квартал»
Спецпропозиція діє на 3-кімнатну квартиру площею 80, 4 м².
100 % оплата - 11 900 грн. / м²
Відтермінування на 12 місяців
Перший внесок 50 % - 12 300 грн. / м²
Інші 50 % - 12 900 грн. / м²
Побачити, на якому етапі зараз будівництво, можна тут.
ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ
ЖК «Супернова»
У цьому житловому комплексі за акцією можна придбати 2-кімнатні квартири площею 68 м². Розміщені вони в 4-му та 5-му будинках, які ще будуються. Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.
100 % оплата 13 900 грн. / м².
Відтермінування на 24 місяці
Перший внесок – 50 % 14 000 грн. / м²
Решта 50 % 15 000 грн. / м²
Щомісячний платіж (24 місяці) 21 250 грн.
ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ
ЖК «Струмочок»
Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м².
Такі помешкання матимуть стяжку, штукартурку, теплу підлогу, розведені всі комунікації, сигналізацію.
100 % оплата - 12 500 грн./м²або 58 900 $
Відтермінування до 2020 року (1-й внесок 25 %) - 12 900 грн./м²
«Струмочок» – це унікальний житловий комплекс. Щоб уявити, яким він буде красивим, у будівельній компанії розробили не тільки проект (глянути можна тут), а ще й зробили макет (дивіться тут) та змоделювали відео (посилання тут).
Також забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом (клікніть сюди) та перегляд відео з висоти пташиного польоту (перейдіть сюди). Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.
ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ ТАУНХАУСА
Куди звертатись, щоб купити житло від «Інвестора»?
Телефони відділів продажу:
096 030 20 10
Адреса:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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У чотирьох житлових комплексах можна придбати помешкання за акційними умовами. Мова йде про ЖК «Юпітер» та «Супернова» в Луцьку, «Парковий квартал» у Ковелі та «Струмочок» у селі Струмівка, пише «Перший».
ЖК «Юпітер»
Акційна пропозиція діє на однокімнатні квартири мансардного типу площею 60, 77 м².
100 % оплата - 11 900 грн. / м²
Відтермінування на 24 місяці - 12 900 грн. / м²
Перший внесок - 50 %
Щомісячний платіж - 16 331 грн.
Таких квартир залишилось небагато: одна в другому будинку житлового комплексу, який вже збудували, та декілька у третьому будинку, будівництво якого ще триває. Подивитись фотозвіт з будівництва можна тут.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ
ЖК «Парковий квартал»
Спецпропозиція діє на 3-кімнатну квартиру площею 80, 4 м².
100 % оплата - 11 900 грн. / м²
Відтермінування на 12 місяців
Перший внесок 50 % - 12 300 грн. / м²
Інші 50 % - 12 900 грн. / м²
Побачити, на якому етапі зараз будівництво, можна тут.
ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ
ЖК «Супернова»
У цьому житловому комплексі за акцією можна придбати 2-кімнатні квартири площею 68 м². Розміщені вони в 4-му та 5-му будинках, які ще будуються. Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.
100 % оплата 13 900 грн. / м².
Відтермінування на 24 місяці
Перший внесок – 50 % 14 000 грн. / м²
Решта 50 % 15 000 грн. / м²
Щомісячний платіж (24 місяці) 21 250 грн.
ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ
ЖК «Струмочок»
Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м².
Такі помешкання матимуть стяжку, штукартурку, теплу підлогу, розведені всі комунікації, сигналізацію.
100 % оплата - 12 500 грн./м²або 58 900 $
Відтермінування до 2020 року (1-й внесок 25 %) - 12 900 грн./м²
«Струмочок» – це унікальний житловий комплекс. Щоб уявити, яким він буде красивим, у будівельній компанії розробили не тільки проект (глянути можна тут), а ще й зробили макет (дивіться тут) та змоделювали відео (посилання тут).
Також забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом (клікніть сюди) та перегляд відео з висоти пташиного польоту (перейдіть сюди). Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.
ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ ТАУНХАУСА
Куди звертатись, щоб купити житло від «Інвестора»?
Телефони відділів продажу:
096 030 20 10
Адреса:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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