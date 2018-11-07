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Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*

Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*
Відтермінування на 24 місяці та суттєві знижки на житло – у будівельній компанії «Інвестор» підготували чотири спецпропозиції для своїх потенційних клієнтів.

У чотирьох житлових комплексах можна придбати помешкання за акційними умовами. Мова йде про ЖК «Юпітер» та «Супернова» в Луцьку, «Парковий квартал» у Ковелі та «Струмочок» у селі Струмівка, пише «Перший».

ЖК «Юпітер»

Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*


Акційна пропозиція діє на однокімнатні квартири мансардного типу площею 60, 77 м².

100 % оплата - 11 900 грн. / м²
Відтермінування на 24 місяці - 12 900 грн. / м²
Перший внесок - 50 %
Щомісячний платіж - 16 331 грн.

Таких квартир залишилось небагато: одна в другому будинку житлового комплексу, який вже збудували, та декілька у третьому будинку, будівництво якого ще триває. Подивитись фотозвіт з будівництва можна тут.

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ

ЖК «Парковий квартал»

Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*


Спецпропозиція діє на 3-кімнатну квартиру площею 80, 4 м².

100 % оплата - 11 900 грн. / м²
Відтермінування на 12 місяців
Перший внесок 50 % - 12 300 грн. / м²
Інші 50 % - 12 900 грн. / м²

Побачити, на якому етапі зараз будівництво, можна тут.
ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ

ЖК «Супернова»

Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*


У цьому житловому комплексі за акцією можна придбати 2-кімнатні квартири площею 68 м². Розміщені вони в 4-му та 5-му будинках, які ще будуються. Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.

100 % оплата 13 900 грн. / м².
Відтермінування на 24 місяці
Перший внесок – 50 % 14 000 грн. / м²
Решта 50 % 15 000 грн. / м²
Щомісячний платіж (24 місяці) 21 250 грн.


ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ

ЖК «Струмочок»

Чотири найкращі пропозиції на житло від «Інвестора» у квітні*


Спецпропозиція діє на таунхауси з наповненням типу «Сімейний». Їхня площа становить 127, 18 м².

Такі помешкання матимуть стяжку, штукартурку, теплу підлогу, розведені всі комунікації, сигналізацію.

100 % оплата - 12 500 грн./м²або 58 900 $

Відтермінування до 2020 року (1-й внесок 25 %) - 12 900 грн./м²

«Струмочок» – це унікальний житловий комплекс. Щоб уявити, яким він буде красивим, у будівельній компанії розробили не тільки проект (глянути можна тут), а ще й зробили макет (дивіться тут) та змоделювали відео (посилання тут).

Також забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом (клікніть сюди) та перегляд відео з висоти пташиного польоту (перейдіть сюди). Побачити фотозвіт з будівництва можна тут.

ДИВИТИСЬ ПЛАНУВАННЯ ТАУНХАУСА

Куди звертатись, щоб купити житло від «Інвестора»?

Телефони відділів продажу:

096 030 20 10

Адреса:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

вул. Глібова, 8Б, м. Ковель

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор, пропозиції, житло
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