Село на Рівненщині ще з 90-х хоче приєднатися до Білорусі. ФОТО

Олексанр Харват опублікував фото із забутого села на Рівненщині.



В селі Ниговищі, в селі поза зоною досяжності, також забутому селі, без українського телебачення (але російське є). Тут також уже залишилось мало людей, виживають доживаючи. Інформує



Одна з бабусь розповіла, що має 7 дітей, 6 з яких виїхали до Білорусі і там живуть-працюють. А один - каже - дурак, залишився тут, п'яничкою став. Жінка розповіла:



"В сусідньому селі, за часів Кучми, жителі написали президенту Білорусі про те, щоб їхнє село приєднали до Білорусі, оскільки у них давно зовсім нема дороги до села. Потім, при одній з зустрічей Кучми з Лукашенком, останній каже йому про лист і бажання українців приєднатись до Білорусі. Після цього випадку в село наїхало багато чиновників і дорогу швидко зробили. Точніше, відсипали дорогу, асфальт так і не поклали, сказали зроблять, але до цих пір так і не зробили. Це було в 90-х роках. Тут також гарна природа і добрі привітні люди, люди лиш старшого віку...".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненських фотографопублікував фото із забутого села на Рівненщині.В селі Ниговищі, в селі поза зоною досяжності, також забутому селі, без українського телебачення (але російське є). Тут також уже залишилось мало людей, виживають доживаючи. Інформує Рівне Медіа Одна з бабусь розповіла, що має 7 дітей, 6 з яких виїхали до Білорусі і там живуть-працюють. А один - каже - дурак, залишився тут, п'яничкою став. Жінка розповіла:"В сусідньому селі, за часів Кучми, жителі написали президенту Білорусі про те, щоб їхнє село приєднали до Білорусі, оскільки у них давно зовсім нема дороги до села. Потім, при одній з зустрічей Кучми з Лукашенком, останній каже йому про лист і бажання українців приєднатись до Білорусі. Після цього випадку в село наїхало багато чиновників і дорогу швидко зробили. Точніше, відсипали дорогу, асфальт так і не поклали, сказали зроблять, але до цих пір так і не зробили. Це було в 90-х роках. Тут також гарна природа і добрі привітні люди, люди лиш старшого віку...".

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