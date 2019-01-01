Село на Рівненщині ще з 90-х хоче приєднатися до Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 04:51
Рівненських фотограф Олексанр Харват опублікував фото із забутого села на Рівненщині.
В селі Ниговищі, в селі поза зоною досяжності, також забутому селі, без українського телебачення (але російське є). Тут також уже залишилось мало людей, виживають доживаючи. Інформує Рівне Медіа.
Одна з бабусь розповіла, що має 7 дітей, 6 з яких виїхали до Білорусі і там живуть-працюють. А один - каже - дурак, залишився тут, п'яничкою став. Жінка розповіла:
"В сусідньому селі, за часів Кучми, жителі написали президенту Білорусі про те, щоб їхнє село приєднали до Білорусі, оскільки у них давно зовсім нема дороги до села. Потім, при одній з зустрічей Кучми з Лукашенком, останній каже йому про лист і бажання українців приєднатись до Білорусі. Після цього випадку в село наїхало багато чиновників і дорогу швидко зробили. Точніше, відсипали дорогу, асфальт так і не поклали, сказали зроблять, але до цих пір так і не зробили. Це було в 90-х роках. Тут також гарна природа і добрі привітні люди, люди лиш старшого віку...".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В селі Ниговищі, в селі поза зоною досяжності, також забутому селі, без українського телебачення (але російське є). Тут також уже залишилось мало людей, виживають доживаючи. Інформує Рівне Медіа.
Одна з бабусь розповіла, що має 7 дітей, 6 з яких виїхали до Білорусі і там живуть-працюють. А один - каже - дурак, залишився тут, п'яничкою став. Жінка розповіла:
"В сусідньому селі, за часів Кучми, жителі написали президенту Білорусі про те, щоб їхнє село приєднали до Білорусі, оскільки у них давно зовсім нема дороги до села. Потім, при одній з зустрічей Кучми з Лукашенком, останній каже йому про лист і бажання українців приєднатись до Білорусі. Після цього випадку в село наїхало багато чиновників і дорогу швидко зробили. Точніше, відсипали дорогу, асфальт так і не поклали, сказали зроблять, але до цих пір так і не зробили. Це було в 90-х роках. Тут також гарна природа і добрі привітні люди, люди лиш старшого віку...".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Село на Рівненщині ще з 90-х хоче приєднатися до Білорусі. ФОТО
Сьогодні, 04:51
У Канаді випустили монету у формі української писанки. ФОТО
Сьогодні, 01:36
На Волині другокласник бігав із ножем по школі – ЗМІ
Сьогодні, 00:25
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00