У місті на Волині від початку року на виробництві четверо травмованих, один загиблий
Сьогодні, 21:45
Ковельське відділення УВД фонду соціального страхування України у Волинській області повідомляє про випадки травматизму на виробництві, які трапилися у 2019 році.
Страховий експерт з охорони праці взяв участь у роботі 5 комісій з розслідування нещасних випадків, з них - 3 страхові випадки, зокрема один зі смертельним наслідком, - повідомляє КовельPost.
Зокрема, під час пересування територією підприємства працівник ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» послизнувся та впав, травмувавши при цьому ногу. Основна причина настання нещасного випадку - незадовільний технічний стан території підприємства (пішохідні доріжки не були оброблені піщано-соляною сумішшю).
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травму ноги отримав водій автобуса ТДВ «АТП 10706».
Через невиконання інструкцій з охорони праці, тяжкі травми несумісні з життям отримав працівник ТОВ «Волма».
- Закликаємо всіх роботодавців неухильно дбати про безпеку своїх працівників, створювати належні умови, аби уникнути травмувань. Вкладаючи кошти в створення безпечних умов праці, проведення необхідних профілактичних заходів, роботодавці заощаджують кошти страхувальників, убезпечують працюючих від травм і каліцтв, а як наслідок - бережуть їхнє здоров'я й життя, - переконаний Павло Поліщук, страховий експерт з охорони праці Ковельського відділення УВД ФСС України у Волинській області.
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Страховий експерт з охорони праці взяв участь у роботі 5 комісій з розслідування нещасних випадків, з них - 3 страхові випадки, зокрема один зі смертельним наслідком, - повідомляє КовельPost.
Зокрема, під час пересування територією підприємства працівник ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» послизнувся та впав, травмувавши при цьому ногу. Основна причина настання нещасного випадку - незадовільний технічний стан території підприємства (пішохідні доріжки не були оброблені піщано-соляною сумішшю).
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травму ноги отримав водій автобуса ТДВ «АТП 10706».
Через невиконання інструкцій з охорони праці, тяжкі травми несумісні з життям отримав працівник ТОВ «Волма».
- Закликаємо всіх роботодавців неухильно дбати про безпеку своїх працівників, створювати належні умови, аби уникнути травмувань. Вкладаючи кошти в створення безпечних умов праці, проведення необхідних профілактичних заходів, роботодавці заощаджують кошти страхувальників, убезпечують працюючих від травм і каліцтв, а як наслідок - бережуть їхнє здоров'я й життя, - переконаний Павло Поліщук, страховий експерт з охорони праці Ковельського відділення УВД ФСС України у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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