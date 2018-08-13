вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині від початку року на виробництві четверо травмованих, один загиблий

У місті на Волині від початку року на виробництві четверо травмованих, один загиблий
Ковельське відділення УВД фонду соціального страхування України у Волинській області повідомляє про випадки травматизму на виробництві, які трапилися у 2019 році.

Страховий експерт з охорони праці взяв участь у роботі 5 комісій з розслідування нещасних випадків, з них - 3 страхові випадки, зокрема один зі смертельним наслідком, - повідомляє КовельPost.

Зокрема, під час пересування територією підприємства працівник ТОВ «ВО «Ковельсільмаш» послизнувся та впав, травмувавши при цьому ногу. Основна причина настання нещасного випадку - незадовільний технічний стан території підприємства (пішохідні доріжки не були оброблені піщано-соляною сумішшю).

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травму ноги отримав водій автобуса ТДВ «АТП 10706».

Через невиконання інструкцій з охорони праці, тяжкі травми несумісні з життям отримав працівник ТОВ «Волма».

- Закликаємо всіх роботодавців неухильно дбати про безпеку своїх працівників, створювати належні умови, аби уникнути травмувань. Вкладаючи кошти в створення безпечних умов праці, проведення необхідних профілактичних заходів, роботодавці заощаджують кошти страхувальників, убезпечують працюючих від травм і каліцтв, а як наслідок - бережуть їхнє здоров'я й життя, - переконаний Павло Поліщук, страховий експерт з охорони праці Ковельського відділення УВД ФСС України у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, підприємство, травма, охорона праці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завдали 13 ножових поранень: на Волині напали на сина селищного голови – просять допомогти
Сьогодні, 22:21
У місті на Волині від початку року на виробництві четверо травмованих, один загиблий
Сьогодні, 21:45
Президент нагородив українських моряків, які перебувають в полоні Росії
Сьогодні, 21:19
Топ-3 дієт, які допоможуть схуднути до літа
Сьогодні, 20:40
Весняні овочі на луцькому ринку: скільки коштують і чи безпечні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
На підприємствах у одному з районів Волині торік травмувалися 11 людей, двоє померли На підприємствах у одному з районів Волині торік травмувалися 11 людей, двоє померли
31 січень, 17:12
Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка Потяг «Здолбунів-Ковель» збив чоловіка
08 січень, 12:01
У ковельській маршрутці журналістка порізала ногу. ФОТО У ковельській маршрутці журналістка порізала ногу. ФОТО
13 серпень, 2018, 08:20
Це нещасний випадок, - інженер про чоловіка, який втратив руку на роботі Це нещасний випадок, - інженер про чоловіка, який втратив руку на роботі
10 травень, 2018, 13:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
05 квітень, 19:18
 1
Завдали 13 ножових поранень: на Волині напали на сина селищного голови – просять допомогти
Сьогодні, 22:21
 0
У місті на Волині від початку року на виробництві четверо травмованих, один загиблий
Сьогодні, 21:45
 0
Президент нагородив українських моряків, які перебувають в полоні Росії
Сьогодні, 21:19
 0
Топ-3 дієт, які допоможуть схуднути до літа
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8