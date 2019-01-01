У луцькому храмі московського патріархату провели службу для глухих





Разом з учнями недільної школи можливість посповідатись та причаститись отримали особливі прихожани: служба велась із сурдоперекладом, адже у храмі зібрались представники місцевого осередку Українського товариства глухих, - інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).



Також за богослужінням молились представники громадських організацій, котрі об’єднали сім’ї, що виховують та реабілітують дітей з розладами аутистичного спектру та з синдромом Дауна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для вихованців недільної школи при кафедральному Свято-Покровському храмі Луцька відбулась літургія для особливих людей із сурдоперекладом.Разом з учнями недільної школи можливість посповідатись та причаститись отримали особливі прихожани: служба велась із сурдоперекладом, адже у храмі зібрались представники місцевого осередку Українського товариства глухих, - інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).Також за богослужінням молились представники громадських організацій, котрі об’єднали сім’ї, що виховують та реабілітують дітей з розладами аутистичного спектру та з синдромом Дауна.

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