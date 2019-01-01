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У луцькому храмі московського патріархату провели службу для глухих

У луцькому храмі московського патріархату провели службу для глухих
Для вихованців недільної школи при кафедральному Свято-Покровському храмі Луцька відбулась літургія для особливих людей із сурдоперекладом.

Разом з учнями недільної школи можливість посповідатись та причаститись отримали особливі прихожани: служба велась із сурдоперекладом, адже у храмі зібрались представники місцевого осередку Українського товариства глухих, - інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Також за богослужінням молились представники громадських організацій, котрі об’єднали сім’ї, що виховують та реабілітують дітей з розладами аутистичного спектру та з синдромом Дауна.


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Теги: служба, храм
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