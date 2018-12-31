Лісівники подарували еко-зупинку жителям волинського села. ФОТО





У селі минулого року лісівники уже встановлювали автобусну зупинку, але необхідність в облаштуванні ще однієї зупинки була, через те що там був лише знак, а самої конструкції не було. Про це повідомляє



«Жителям просто необхідні автобусні зупинки, адже місце очікування транспортних засобів зазвичай багатолюдне, тож селяни в різні погодні умови мають можливість з комфортом очікувати маршрутний автобус. Можна сказати, що дані зупинки є однієї з окрас села Карасин» – розповів лісничий Карасинського лісництва Володимир Ремінський.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісівники Карасинського лісництва державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» завершили встановлення автобусної зупинки в селі Карасин, що у Маневицькому районі.У селі минулого року лісівники уже встановлювали автобусну зупинку, але необхідність в облаштуванні ще однієї зупинки була, через те що там був лише знак, а самої конструкції не було. Про це повідомляє Район.Маневичі «Жителям просто необхідні автобусні зупинки, адже місце очікування транспортних засобів зазвичай багатолюдне, тож селяни в різні погодні умови мають можливість з комфортом очікувати маршрутний автобус. Можна сказати, що дані зупинки є однієї з окрас села Карасин» – розповів лісничий Карасинського лісництва

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