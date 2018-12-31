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Лісівники подарували еко-зупинку жителям волинського села. ФОТО

Лісівники подарували еко-зупинку жителям волинського села. ФОТО
Лісівники Карасинського лісництва державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» завершили встановлення автобусної зупинки в селі Карасин, що у Маневицькому районі.

У селі минулого року лісівники уже встановлювали автобусну зупинку, але необхідність в облаштуванні ще однієї зупинки була, через те що там був лише знак, а самої конструкції не було. Про це повідомляє Район.Маневичі.

«Жителям просто необхідні автобусні зупинки, адже місце очікування транспортних засобів зазвичай багатолюдне, тож селяни в різні погодні умови мають можливість з комфортом очікувати маршрутний автобус. Можна сказати, що дані зупинки є однієї з окрас села Карасин» – розповів лісничий Карасинського лісництва Володимир Ремінський.

Лісівники подарували еко-зупинку жителям волинського села. ФОТО

Лісівники подарували еко-зупинку жителям волинського села. ФОТО

Лісівники подарували еко-зупинку жителям волинського села. ФОТО

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Теги: Карасин, лісівники, зупинка
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