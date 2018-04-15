Лучани просять пустити більше транспорту до кладовища у Гаразджі

Мешканці Луцька просять вирішити проблему доїзду у село Гаразджа.Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що на лінію оперативного реагування міськради отримали 30 звернень, що стосувалися роботи маршруток. Традиційно лучани нарікали на відсутність рейсів, великий інтервал руху, відсутність навігаторів та бруд в автобусах.Окрім того, ще 19 звернень стосувалися роботи тролейбусів. Особливо лучани стурбовані відсутністю достатньої кількості тролейбусів до кладовища у Гаразджі і просять вирішити цю проблему до Великодніх свят.Натомість секретар міської радидоручив збільшити кількість транспорту за 10 днів до Великодня та на Провідну неділю.