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Лучани просять пустити більше транспорту до кладовища у Гаразджі

Лучани просять пустити більше транспорту до кладовища у Гаразджі
Мешканці Луцька просять вирішити проблему доїзду у село Гаразджа.

Про це йшлося у вівторок, 9 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування міськради отримали 30 звернень, що стосувалися роботи маршруток. Традиційно лучани нарікали на відсутність рейсів, великий інтервал руху, відсутність навігаторів та бруд в автобусах.

Окрім того, ще 19 звернень стосувалися роботи тролейбусів. Особливо лучани стурбовані відсутністю достатньої кількості тролейбусів до кладовища у Гаразджі і просять вирішити цю проблему до Великодніх свят.

Натомість секретар міської ради Григорій Пустовіт доручив збільшити кількість транспорту за 10 днів до Великодня та на Провідну неділю.

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Теги: Гаразджа, кладовище, транспорт, Луцьк
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