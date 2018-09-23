В аварії на Волині травмувалась пенсіонерка, яка переходила дорогу на «зебрі»





Інцидент трапився 8 квітня, - пише ГУНП Волинській області.



Жінку госпіталізували.



За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудові розслідування тривають.



Нагадаємо, що у неділю, 7 квітня, внаслідок ДТП у Луцьку травмувалася 21-річна перехожа.









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