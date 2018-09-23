В аварії на Волині травмувалась пенсіонерка, яка переходила дорогу на «зебрі»
Сьогодні, 10:57
У Ківерцях в аварії постраждала 81-річна пенсіонерка, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Інцидент трапився 8 квітня, - пише ГУНП Волинській області.
Жінку госпіталізували.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудові розслідування тривають.
Нагадаємо, що у неділю, 7 квітня, внаслідок ДТП у Луцьку травмувалася 21-річна перехожа.
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Інцидент трапився 8 квітня, - пише ГУНП Волинській області.
Жінку госпіталізували.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудові розслідування тривають.
Нагадаємо, що у неділю, 7 квітня, внаслідок ДТП у Луцьку травмувалася 21-річна перехожа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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