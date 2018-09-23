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В аварії на Волині травмувалась пенсіонерка, яка переходила дорогу на «зебрі»

В аварії на Волині травмувалась пенсіонерка, яка переходила дорогу на «зебрі»
У Ківерцях в аварії постраждала 81-річна пенсіонерка, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Інцидент трапився 8 квітня, - пише ГУНП Волинській області.

Жінку госпіталізували.

За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування тривають.

Нагадаємо, що у неділю, 7 квітня, внаслідок ДТП у Луцьку травмувалася 21-річна перехожа.




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Теги: аварія, Ківерці
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