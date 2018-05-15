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Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям

Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям
Завдяки бюджетній програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» збільшується кількість об’єктів спортивної інфраструктури.

Про це написав голова Волинської ОДА Олександр Савченко у Facebook.

Важливою умовою надання фінансування з держбюджету є участь громади у співфінансуванні побудови майданчиків не менше, ніж на 50%.
Так, у 2018 році в області побудовано та реконструйовано шість об’єктів, а саме: в смт Головно (Любомльський р-н), м. Любомлі, с. Зимне (Володимир-Волинський р-н), с. Льотниче (Зимнівська ОТГ), смт Люблинець (Ковельський р-н), с. Прилісне (Маневицький р-н).

Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям

Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям

Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям

Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям

Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям

Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям


Загальна вартість будівництва – 8 млн 470,4 тис. грн.
Натомість у 2019 році в області з’явиться ще п’ять футбольних полів зі штучним покриттям на загальну суму 7 млн 500,8 тис. грн. Зокрема, в с. Павлівка (Іваничівський р-н), смт Шацьк, с. Дубове (Ковельський р-н), м. Горохів, с. Липини (Луцький р-н).

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Теги: футбольне поле, штучне покриття, будівництво, Олександр Савченко
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