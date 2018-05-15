Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям

Завдяки бюджетній програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» збільшується кількість об’єктів спортивної інфраструктури.Про це написав голова Волинської ОДАВажливою умовою надання фінансування з держбюджету є участь громади у співфінансуванні побудови майданчиків не менше, ніж на 50%.Так, у 2018 році в області побудовано та реконструйовано шість об’єктів, а саме: в смт Головно (Любомльський р-н), м. Любомлі, с. Зимне (Володимир-Волинський р-н), с. Льотниче (Зимнівська ОТГ), смт Люблинець (Ковельський р-н), с. Прилісне (Маневицький р-н).Загальна вартість будівництва – 8 млн 470,4 тис. грн.Натомість у 2019 році в області з’явиться ще п’ять футбольних полів зі штучним покриттям на загальну суму 7 млн 500,8 тис. грн. Зокрема, в с. Павлівка (Іваничівський р-н), смт Шацьк, с. Дубове (Ковельський р-н), м. Горохів, с. Липини (Луцький р-н).