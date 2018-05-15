Повідомили, де на Волині цьогоріч хочуть збудувати футбольні поля зі штучним покриттям
Сьогодні, 02:45
Завдяки бюджетній програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» збільшується кількість об’єктів спортивної інфраструктури.
Про це написав голова Волинської ОДА Олександр Савченко у Facebook.
Важливою умовою надання фінансування з держбюджету є участь громади у співфінансуванні побудови майданчиків не менше, ніж на 50%.
Так, у 2018 році в області побудовано та реконструйовано шість об’єктів, а саме: в смт Головно (Любомльський р-н), м. Любомлі, с. Зимне (Володимир-Волинський р-н), с. Льотниче (Зимнівська ОТГ), смт Люблинець (Ковельський р-н), с. Прилісне (Маневицький р-н).
Загальна вартість будівництва – 8 млн 470,4 тис. грн.
Натомість у 2019 році в області з’явиться ще п’ять футбольних полів зі штучним покриттям на загальну суму 7 млн 500,8 тис. грн. Зокрема, в с. Павлівка (Іваничівський р-н), смт Шацьк, с. Дубове (Ковельський р-н), м. Горохів, с. Липини (Луцький р-н).
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Про це написав голова Волинської ОДА Олександр Савченко у Facebook.
Важливою умовою надання фінансування з держбюджету є участь громади у співфінансуванні побудови майданчиків не менше, ніж на 50%.
Так, у 2018 році в області побудовано та реконструйовано шість об’єктів, а саме: в смт Головно (Любомльський р-н), м. Любомлі, с. Зимне (Володимир-Волинський р-н), с. Льотниче (Зимнівська ОТГ), смт Люблинець (Ковельський р-н), с. Прилісне (Маневицький р-н).
Загальна вартість будівництва – 8 млн 470,4 тис. грн.
Натомість у 2019 році в області з’явиться ще п’ять футбольних полів зі штучним покриттям на загальну суму 7 млн 500,8 тис. грн. Зокрема, в с. Павлівка (Іваничівський р-н), смт Шацьк, с. Дубове (Ковельський р-н), м. Горохів, с. Липини (Луцький р-н).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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