У «Промені» пройшла дитяча «Вечірка Єдинорогів»*





Усіх учасників, хто придбав квиток чекали солодкий сюрприз та святкова програма, що тривала 2 години.



Під час вечірки діти познайомились з ведучими свята – Феєю Єдинорогів та її другом Веселкою, які розважали діток запальними танцями, веселими конкурсами та розіграли багато подарунків.



Також маленьким гостям провели тематичний кулінарний майстер-клас – «Виготовлення солодкого кексу», а в кінці свята усі танцювали під вибухове конфеті-шоу.



Особливістю події став розіграш головного призу – «Обруч Єдинорога», який виграла найактивніша гостя свята. Фотозвіт вечірки можна знайти на фейсбук сторінці ДРК «Смугастий носоргі».



Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.



Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 квітня у дитячому розважальному центрі «Смугастий носоріг» пройшла тематична «Вечірка Єдинорогів».Усіх учасників, хто придбав квиток чекали солодкий сюрприз та святкова програма, що тривала 2 години.Під час вечірки діти познайомились з ведучими свята – Феєю Єдинорогів та її другом Веселкою, які розважали діток запальними танцями, веселими конкурсами та розіграли багато подарунків.Також маленьким гостям провели тематичний кулінарний майстер-клас – «Виготовлення солодкого кексу», а в кінці свята усі танцювали під вибухове конфеті-шоу.Особливістю події став розіграш головного призу – «Обруч Єдинорога», який виграла найактивніша гостя свята. Фотозвіт вечірки можна знайти на фейсбук сторінці ДРК «Смугастий носоргі».Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/



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