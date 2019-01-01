У «Промені» пройшла дитяча «Вечірка Єдинорогів»*
Сьогодні, 12:38
5 квітня у дитячому розважальному центрі «Смугастий носоріг» пройшла тематична «Вечірка Єдинорогів».
Усіх учасників, хто придбав квиток чекали солодкий сюрприз та святкова програма, що тривала 2 години.
Під час вечірки діти познайомились з ведучими свята – Феєю Єдинорогів та її другом Веселкою, які розважали діток запальними танцями, веселими конкурсами та розіграли багато подарунків.
Також маленьким гостям провели тематичний кулінарний майстер-клас – «Виготовлення солодкого кексу», а в кінці свята усі танцювали під вибухове конфеті-шоу.
Особливістю події став розіграш головного призу – «Обруч Єдинорога», який виграла найактивніша гостя свята. Фотозвіт вечірки можна знайти на фейсбук сторінці ДРК «Смугастий носоргі».
Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/
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Усіх учасників, хто придбав квиток чекали солодкий сюрприз та святкова програма, що тривала 2 години.
Під час вечірки діти познайомились з ведучими свята – Феєю Єдинорогів та її другом Веселкою, які розважали діток запальними танцями, веселими конкурсами та розіграли багато подарунків.
Також маленьким гостям провели тематичний кулінарний майстер-клас – «Виготовлення солодкого кексу», а в кінці свята усі танцювали під вибухове конфеті-шоу.
Особливістю події став розіграш головного призу – «Обруч Єдинорога», який виграла найактивніша гостя свята. Фотозвіт вечірки можна знайти на фейсбук сторінці ДРК «Смугастий носоргі».
Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/
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