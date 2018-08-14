В Україну завезли заражені помідори
Сьогодні, 18:30
В Україну з Туреччини завезли помідори, заражені південноамериканською томатною міллю.
На митниці у Хмельницькому при проведенні фітосанітарного контролю у вантажі свіжих томатів вагою 14,95 тонн, який надійшов із Туреччини, виявили карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.), - пишуть Факти.
Це небезпечний карантинний шкідник овочевих культур відкритого та закритого ґрунту, батьківщиною якого є Південна Америка.
В Україні міль вперше була виявлена у 2010 році, і вона може стати дуже серйозною проблемою, адже за кордоном втрати врожаю томатів через міль сягали 80-100%.
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На митниці у Хмельницькому при проведенні фітосанітарного контролю у вантажі свіжих томатів вагою 14,95 тонн, який надійшов із Туреччини, виявили карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.), - пишуть Факти.
Це небезпечний карантинний шкідник овочевих культур відкритого та закритого ґрунту, батьківщиною якого є Південна Америка.
В Україні міль вперше була виявлена у 2010 році, і вона може стати дуже серйозною проблемою, адже за кордоном втрати врожаю томатів через міль сягали 80-100%.
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