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В Україну завезли заражені помідори

В Україну завезли заражені помідори
В Україну з Туреччини завезли помідори, заражені південноамериканською томатною міллю.

На митниці у Хмельницькому при проведенні фітосанітарного контролю у вантажі свіжих томатів вагою 14,95 тонн, який надійшов із Туреччини, виявили карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.), - пишуть Факти.

Це небезпечний карантинний шкідник овочевих культур відкритого та закритого ґрунту, батьківщиною якого є Південна Америка.

В Україні міль вперше була виявлена у 2010 році, і вона може стати дуже серйозною проблемою, адже за кордоном втрати врожаю томатів через міль сягали 80-100%.

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Теги: помідори, міль
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