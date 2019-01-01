На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про міські ринки
Сьогодні, 20:00
На ток-шоу «Протилежний погляд», що виходить на 12 каналі, спілкуватимуться на тему ринків Луцька.
Зокрема, йтиметься про таке:
Чому «Волиньоблспоживспілка» судиться з комунальним підприємством «Луцькі ринки» та чому останні програють в судах?
Для чого місту збиткове підприємство та скільки мільйонів не доотримує Луцьк через його фінансування?
Чи покращився благоустрій території ринків з приходом нового комунального підприємства?
Про долю луцьких ринків, дебати навколо реконструкції Старого ринку та перерозподіл фінансових потоків дивіться у четвер, 11 квітня, о 20:00 на 12 каналі.
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Зокрема, йтиметься про таке:
Чому «Волиньоблспоживспілка» судиться з комунальним підприємством «Луцькі ринки» та чому останні програють в судах?
Для чого місту збиткове підприємство та скільки мільйонів не доотримує Луцьк через його фінансування?
Чи покращився благоустрій території ринків з приходом нового комунального підприємства?
Про долю луцьких ринків, дебати навколо реконструкції Старого ринку та перерозподіл фінансових потоків дивіться у четвер, 11 квітня, о 20:00 на 12 каналі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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