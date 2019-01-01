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На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про міські ринки

На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про міські ринки
На ток-шоу «Протилежний погляд», що виходить на 12 каналі, спілкуватимуться на тему ринків Луцька.

Зокрема, йтиметься про таке:

Чому «Волиньоблспоживспілка» судиться з комунальним підприємством «Луцькі ринки» та чому останні програють в судах?

Для чого місту збиткове підприємство та скільки мільйонів не доотримує Луцьк через його фінансування?

Чи покращився благоустрій території ринків з приходом нового комунального підприємства?

Про долю луцьких ринків, дебати навколо реконструкції Старого ринку та перерозподіл фінансових потоків дивіться у четвер, 11 квітня, о 20:00 на 12 каналі.

На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про міські ринки


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Теги: Протилежний погляд, 12 канал, ринки
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