На ток-шоу «Протилежний Погляд» говоритимуть про міські ринки

На ток-шоу «Протилежний погляд», що виходить на 12 каналі, спілкуватимуться на тему ринків Луцька.Зокрема, йтиметься про таке:Чому «Волиньоблспоживспілка» судиться з комунальним підприємством «Луцькі ринки» та чому останні програють в судах?Для чого місту збиткове підприємство та скільки мільйонів не доотримує Луцьк через його фінансування?Чи покращився благоустрій території ринків з приходом нового комунального підприємства?Про долю луцьких ринків, дебати навколо реконструкції Старого ринку та перерозподіл фінансових потоків дивіться у четвер, 11 квітня, о 20:00 на 12 каналі.