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11 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 квітня відзначають Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона та День найкращих друзів. А також вшановують березу. Таке шанобливе ставлення до берези прийшло з приходом християнства.

За розповідями, саме під березою Богородиця та Ісус ховалися від негоди. Свіжим березовим соком поїли хворих. Вважається, що цей напій очищує кров, - пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Кирило, Марк, Михайло.


Народні прикмети на 11 квітня

– Береза посаджена біля будинку, захищає його від блискавки, відлякує зло і привертає благополуччя в сім’ю.

– Щоб захистити житло від блискавки – гілки берези варто поскладати на горищі.

– Багато соку на березі – до дощового літа.

– Сильний дощ – до урожаю вівса.

– Багато лебедів – до теплої весни.

– Сороки низько в’ють гнізда – влітку часто будуть грози.

– Хмари швидко рухаються в одну сторону – до спекотної погоди.

Що можна робити 11 квітня

1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.

2. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Що не можна робити 11 квітня

1. Уникайте цього дня важку та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

2. Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

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Теги: свято, 11 квітня, традиції
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