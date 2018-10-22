На Волині бригада з 9 рятувальників гасила пожежу на торфовищі





Так, горів торф на площі 1 гектар біля села Сошичне Камінь-Каширського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Загорання виникло о 10:05 – в урочищі Острови за землях Забродівської ОТГ у Ратнівському районі, а об 11:00 – у урочищі Широке поблизу села Піща Шацького району.



У Ратнівському районі загорання торфу та чагарників на площі 0,75 гектара – ліквідоване.



Для гасіння було залучено пожежну насосну станцію, рукавний автомобіль, працювали 9 рятувальників та 5 осіб місцевого населення.



Пожежі на торфовищах у Камінь-Каширському та Шацькому районах локалізовані, триває їх ліквідація.





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