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На Волині бригада з 9 рятувальників гасила пожежу на торфовищі

На Волині бригада з 9 рятувальників гасила пожежу на торфовищі
На Волині 10 квітня виникло 3 пожежі на торфовищах.

Так, горів торф на площі 1 гектар біля села Сошичне Камінь-Каширського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Загорання виникло о 10:05 – в урочищі Острови за землях Забродівської ОТГ у Ратнівському районі, а об 11:00 – у урочищі Широке поблизу села Піща Шацького району.

У Ратнівському районі загорання торфу та чагарників на площі 0,75 гектара – ліквідоване.

Для гасіння було залучено пожежну насосну станцію, рукавний автомобіль, працювали 9 рятувальників та 5 осіб місцевого населення.

Пожежі на торфовищах у Камінь-Каширському та Шацькому районах локалізовані, триває їх ліквідація.


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Теги: торфовище, пожежа
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