Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 12 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 12
с.Рачин 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
Горохівське МСТ магазин №33 Ялинка
Рачинська сільська рада Клуб
Рачинська сільська рада млин
Рачинська сільська рада Адмінбудинок
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Рачин:
вул. Чеська,
вул. Лемешівська
вул. Ювілейна,
вул. Шкільна
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-84 чистка траси 10.00 - 17.00 с.Милятин
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-05
(уч.оп.№371-484) 09:30 – 16:00 с.Видерта: К-Каширське МСТ (магазин)
с.Грудки: К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), ПП Митчик О.Ф. с.Видерта, вул. Ковельська, вул.Першотравнева, вул. Шевченка.
с.Грудки, вул. Любешівська, пров. Любешівський, вул. Л.Українки, вул. Радянська.
2. КТП-109 Л-2 09:40 – 16:00 ПП Харчук В.П. с.Сошичне, вул. Зарічна
3. КТП-73 Л-1 09:30 – 16:00 Медпункт. с.Залазько, вул. Центральна
4. КТП-235 10:00 – 16:00 с.Стобихівка, вул..Нова.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №407
9:00-17:00 ПТМ "Ковельтепло" котельня
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ТзОВ Ф - ка " Обнова "
РЖКП №1
ТзОВ "Людмила "
ФОП Руденок К.Ф.
ФОП Киричок В.Б. м. Ковель, вул.Винниченка
вул.Незалежності
2.
ПЛ – 0,4кВ від КТП №210
9:00-17:00 Церква с.Доротище
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Доротище
Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Вілена-М"
с.Доротище
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП 120 Л1 9:00 - 16:00. ферма - станція мобільного звязку київстар та водафон з с.Привітне
місто Луцьк
з 09:30 до 12:30 - вул. Весела, вул. Польова, вул. Нова, вул. Стрельнікова, вул. М. Куделі, вул. Довженка (частково), вул. Полонківська, вул. Перемоги.
з 09:00 до 17:00 - вул. Лисенка 26-54, 19-51, вул. Городецька, 34-54, 35-53, вул. Малоомелянівська, пров. 1-й. Малоомелянівський, вул. Сєченова (частково).
з 10:00 до 12:00 - вул. Стуса, вул.Марценюка, вул.Сосюри, вул. Ківерцівська 49-81, вул. Заньковецької 102-104.
Луцький район
1 КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна
2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633) 09:30 – 17:00 СГ „Урожай” (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ „Луцький райсількомунгосп”, ТзОВ „Престиж-Україна”, ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю. с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.
3 КТП-218 09:00 – 17:00 с. Воютин (Чорний Ліс) вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-0.4кВ КТП-70 9:00 – 17:00
с. Коцюри
2 ПЛ-0.4кВ КТП-317 9:00 – 17:00
Магазини, Школа с. Масловець
3 ПЛ-0.4кВ КТП-183 9:00 – 17:00
Магазини
с. Забужжя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-16:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-17
вул.Володимирська, 1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44а
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-119 12.04.19 з 10:00 до 16:00 с.Заліси
Рожищенський район
1 КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
6 ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
7 ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
10 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
11 КТП-138 9:00-17:00 м. Рожище вул. Дорошенка, 5-43, 2-28,3А, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10
Старовижівський район
1 КТП-130 9:00-17:00
с Рокита хутір Корені, Пасіка
2 КТП-155
10:00-17:00
смт Ст Вижівка,
вул Зелена Брідківська,
с Брідки вул Мирна, Лугова
Турійський район
1. 10:00-15:30
ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин
2 ПЛ-10 кВ Л-42-01 ЛР-135 до ЛР-153
КТП-125 10:00-15:30
Молокоприймальний пункт, ФОП Ковальчук Г.М. – магазин, церква. с.Ягідне
3. 11:00-15:00
ФГ «Волиньагрохолдинг», СКЗ, ФРП Вітрук О.В.- магазин с.Бобли
4. 11:00-13:00
с.м.т.Турійськ вул. Привітна
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Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 12
с.Рачин 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Підприємство "Укрпошта" поштове відділення
Горохівське МСТ магазин №33 Ялинка
Рачинська сільська рада Клуб
Рачинська сільська рада млин
Рачинська сільська рада Адмінбудинок
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Рачин:
вул. Чеська,
вул. Лемешівська
вул. Ювілейна,
вул. Шкільна
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-84 чистка траси 10.00 - 17.00 с.Милятин
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-05
(уч.оп.№371-484) 09:30 – 16:00 с.Видерта: К-Каширське МСТ (магазин)
с.Грудки: К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), ПП Митчик О.Ф. с.Видерта, вул. Ковельська, вул.Першотравнева, вул. Шевченка.
с.Грудки, вул. Любешівська, пров. Любешівський, вул. Л.Українки, вул. Радянська.
2. КТП-109 Л-2 09:40 – 16:00 ПП Харчук В.П. с.Сошичне, вул. Зарічна
3. КТП-73 Л-1 09:30 – 16:00 Медпункт. с.Залазько, вул. Центральна
4. КТП-235 10:00 – 16:00 с.Стобихівка, вул..Нова.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №407
9:00-17:00 ПТМ "Ковельтепло" котельня
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ТзОВ Ф - ка " Обнова "
РЖКП №1
ТзОВ "Людмила "
ФОП Руденок К.Ф.
ФОП Киричок В.Б. м. Ковель, вул.Винниченка
вул.Незалежності
2.
ПЛ – 0,4кВ від КТП №210
9:00-17:00 Церква с.Доротище
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Доротище
Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Вілена-М"
с.Доротище
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП 120 Л1 9:00 - 16:00. ферма - станція мобільного звязку київстар та водафон з с.Привітне
місто Луцьк
з 09:30 до 12:30 - вул. Весела, вул. Польова, вул. Нова, вул. Стрельнікова, вул. М. Куделі, вул. Довженка (частково), вул. Полонківська, вул. Перемоги.
з 09:00 до 17:00 - вул. Лисенка 26-54, 19-51, вул. Городецька, 34-54, 35-53, вул. Малоомелянівська, пров. 1-й. Малоомелянівський, вул. Сєченова (частково).
з 10:00 до 12:00 - вул. Стуса, вул.Марценюка, вул.Сосюри, вул. Ківерцівська 49-81, вул. Заньковецької 102-104.
Луцький район
1 КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна
2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633) 09:30 – 17:00 СГ „Урожай” (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ „Луцький райсількомунгосп”, ТзОВ „Престиж-Україна”, ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю. с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.
3 КТП-218 09:00 – 17:00 с. Воютин (Чорний Ліс) вул. Центральна
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-0.4кВ КТП-70 9:00 – 17:00
с. Коцюри
2 ПЛ-0.4кВ КТП-317 9:00 – 17:00
Магазини, Школа с. Масловець
3 ПЛ-0.4кВ КТП-183 9:00 – 17:00
Магазини
с. Забужжя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-16:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-17
вул.Володимирська, 1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44а
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-119 12.04.19 з 10:00 до 16:00 с.Заліси
Рожищенський район
1 КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
6 ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
7 ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
10 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
11 КТП-138 9:00-17:00 м. Рожище вул. Дорошенка, 5-43, 2-28,3А, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10
Старовижівський район
1 КТП-130 9:00-17:00
с Рокита хутір Корені, Пасіка
2 КТП-155
10:00-17:00
смт Ст Вижівка,
вул Зелена Брідківська,
с Брідки вул Мирна, Лугова
Турійський район
1. 10:00-15:30
ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин
2 ПЛ-10 кВ Л-42-01 ЛР-135 до ЛР-153
КТП-125 10:00-15:30
Молокоприймальний пункт, ФОП Ковальчук Г.М. – магазин, церква. с.Ягідне
3. 11:00-15:00
ФГ «Волиньагрохолдинг», СКЗ, ФРП Вітрук О.В.- магазин с.Бобли
4. 11:00-13:00
с.м.т.Турійськ вул. Привітна
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