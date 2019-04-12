Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 квітня

На Волині 12 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 12с.Рачин 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПідприємство "Укрпошта" поштове відділенняГорохівське МСТ магазин №33 ЯлинкаРачинська сільська рада КлубРачинська сільська рада млинРачинська сільська рада АдмінбудинокКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Рачин:вул. Чеська,вул. Лемешівськавул. Ювілейна,вул. Шкільна1 ПЛ-04кв Л-1 Л-2 від КТП-84 чистка траси 10.00 - 17.00 с.Милятин1. ПЛ-10кВ Л-59-05(уч.оп.№371-484) 09:30 – 16:00 с.Видерта: К-Каширське МСТ (магазин)с.Грудки: К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ксс), ПП Митчик О.Ф. с.Видерта, вул. Ковельська, вул.Першотравнева, вул. Шевченка.с.Грудки, вул. Любешівська, пров. Любешівський, вул. Л.Українки, вул. Радянська.2. КТП-109 Л-2 09:40 – 16:00 ПП Харчук В.П. с.Сошичне, вул. Зарічна3. КТП-73 Л-1 09:30 – 16:00 Медпункт. с.Залазько, вул. Центральна4. КТП-235 10:00 – 16:00 с.Стобихівка, вул..Нова.Ківерцівський районВимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ – 0,4кВ від ЗТП №4079:00-17:00 ПТМ "Ковельтепло" котельняТзОВ "АСТЕЛІТ"ТзОВ Ф - ка " Обнова "РЖКП №1ТзОВ "Людмила "ФОП Руденок К.Ф.ФОП Киричок В.Б. м. Ковель, вул.Винниченкавул.Незалежності2.ПЛ – 0,4кВ від КТП №2109:00-17:00 Церква с.ДоротищеВол.дирекція УДППЗС/Р ДоротищеКовельське МТМОПАТ" Волиньгаз "ТзОВ "Вілена-М"с.ДоротищеЛокачинський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 КТП 120 Л1 9:00 - 16:00. ферма - станція мобільного звязку київстар та водафон з с.Привітнез 09:30 до 12:30 - вул. Весела, вул. Польова, вул. Нова, вул. Стрельнікова, вул. М. Куделі, вул. Довженка (частково), вул. Полонківська, вул. Перемоги.з 09:00 до 17:00 - вул. Лисенка 26-54, 19-51, вул. Городецька, 34-54, 35-53, вул. Малоомелянівська, пров. 1-й. Малоомелянівський, вул. Сєченова (частково).з 10:00 до 12:00 - вул. Стуса, вул.Марценюка, вул.Сосюри, вул. Ківерцівська 49-81, вул. Заньковецької 102-104.1 КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633) 09:30 – 17:00 СГ „Урожай” (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ „Луцький райсількомунгосп”, ТзОВ „Престиж-Україна”, ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю. с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.3 КТП-218 09:00 – 17:00 с. Воютин (Чорний Ліс) вул. Центральна1 ПЛ-0.4кВ КТП-70 9:00 – 17:00с. Коцюри2 ПЛ-0.4кВ КТП-317 9:00 – 17:00Магазини, Школа с. Масловець3 ПЛ-0.4кВ КТП-183 9:00 – 17:00Магазинис. ЗабужжяЛюбешівський районВимкнень споживачів не заплановано.Маневицький районВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 09:00-16:00 м.Нововолинськвул.Хвильового, 2-18, 1-17вул.Володимирська, 1-27, 2-4вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44аРатнівський район1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-119 12.04.19 з 10:00 до 16:00 с.Заліси1 КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова6 ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)7 ПЛ-10 кВ Л34-01 після ЛР-81 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ, ГРП-2, магазин, зернотік, ППМ, торговий кіоск, ФАП, церква, зернотік. с.Любче (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна10 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-12811 КТП-138 9:00-17:00 м. Рожище вул. Дорошенка, 5-43, 2-28,3А, Чайковського, 21, Макаренка, 2-101 КТП-130 9:00-17:00с Рокита хутір Корені, Пасіка2 КТП-15510:00-17:00смт Ст Вижівка,вул Зелена Брідківська,с Брідки вул Мирна, Лугова1. 10:00-15:30ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин2 ПЛ-10 кВ Л-42-01 ЛР-135 до ЛР-153КТП-125 10:00-15:30Молокоприймальний пункт, ФОП Ковальчук Г.М. – магазин, церква. с.Ягідне3. 11:00-15:00ФГ «Волиньагрохолдинг», СКЗ, ФРП Вітрук О.В.- магазин с.Бобли4. 11:00-13:00с.м.т.Турійськ вул. Привітна