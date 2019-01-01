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Назвали ТОП-5 найбільш аварійно небезпечних вулиць у Луцьку

Назвали ТОП-5 найбільш аварійно небезпечних вулиць у Луцьку
У Луцьку за минулий рік сталося 59 аварій з потерпілими, загинуло 6 людей.

Про це йдеться у звіті начальника Луцького відділу поліції, опублікованому на сайті міськради.

У звіті йдеться про те, що найчастіше у Луцьку аварії трапляються у світлу пору доби та за несприятливих погодних умов. Серед найпоширеніших причин – перевищення швидкості, порушення правил маневрування та недотримання дистанції.

Окрім того, у звіті очільника луцьких поліцейських йдеться і про найбільш аварійно небезпечні вулиці. Це, зокрема, проспект Відродження, проспект Соборності, вулиця Ковельська, вулиця Рівненська та вулиця Гордіюк.

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Теги: аварії, Луцьк
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