Назвали ТОП-5 найбільш аварійно небезпечних вулиць у Луцьку

У Луцьку за минулий рік сталося 59 аварій з потерпілими, загинуло 6 людей.Про це йдеться у звіті начальника Луцького відділу поліції, опублікованому на сайті міськради.У звіті йдеться про те, що найчастіше у Луцьку аварії трапляються у світлу пору доби та за несприятливих погодних умов. Серед найпоширеніших причин – перевищення швидкості, порушення правил маневрування та недотримання дистанції.Окрім того, у звіті очільника луцьких поліцейських йдеться і про найбільш аварійно небезпечні вулиці. Це, зокрема, проспект Відродження, проспект Соборності, вулиця Ковельська, вулиця Рівненська та вулиця Гордіюк.