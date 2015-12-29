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«Яйце в яйці, а у яйці…»: секрети роботи волинського Фаберже

«Яйце в яйці, а у яйці…»: секрети роботи волинського Фаберже
Волинський майстер Анатолій Бойко робить шедеври із яєчної шкаралупи. Дві сотні вирізьблених та інкрустованих яєць нині прикрашають колекції митця із Володимира-Волинського, а також поціновувачів такої творчості у всьому світі. Його вироби порівнюють з роботами знаменитого ювеліра Фаберже.

Анатолій Бойко каже, що він – єдиний із майстрів в Україні, хто оздоблює яєчну шкаралупу металом, та освоїв техніку витягування, – йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Він займається цією справою вже більше десяти років і на сьогодні його колекція занесена до книги рекордів України. Майстер переконує, що кожен його виріб – унікальний.

«У всіх своїх роботах я загодовую певні символи, які мають своє значення і знаки. Навіть у візерунках, які на перший погляд здаються ажурними, можна прочитати певне послання», – розповідає Анатолій.

Волинський майстер пояснює, що він і справді працює у техніці «Фаберже», він, як і відомий митець, ховає усі «секрети» всередину.

«Рік за роком я працював і вдосконалювався, зараз дійшов до техніки, що яйце – в яйці і шва не видно», – починає розповідати Анатолій і показує виріб.

«Яйце в яйці, а у яйці…»: секрети роботи волинського Фаберже


«Гусине яйце, яке відкривається, ділиться на три частини і сходиться, ну а всередині того гусячого яйця – куряче, яке також зроблене за системою шкатулки, у ньому – яйце перепілки, обрамлене камінням «Сваровські» і металом, його також можна відкрити і побачити іконку Божої Матері», – це одна з його улюблених і найбільш копітких робіт, яка вимагає неабиякої точності і наполегливості, щоб вгадати розміри кожного елементу до міліметра.

Для роботи майстер обирає яйця, що мають ідеально рівну поверхню, потім розповідає, що висушує їх протягом двох – трьох місяців. Точну кількість своїх яєць «Фаберже» назвати не може, але каже, що їх більше двох сотень.

Зупинятися на досягнутому, як розповідає Анатолій Бойко, він не збирається і обіцяє дивувати новими шедеврами.

«Яйце в яйці, а у яйці…»: секрети роботи волинського Фаберже


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Теги: Бойко, Фаберже, яйця, різьблення, майтрер, ювелір
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