«Яйце в яйці, а у яйці…»: секрети роботи волинського Фаберже

Анатолій Бойко робить шедеври із яєчної шкаралупи. Дві сотні вирізьблених та інкрустованих яєць нині прикрашають колекції митця із Володимира-Волинського, а також поціновувачів такої творчості у всьому світі.



Анатолій Бойко каже, що він – єдиний із майстрів в Україні, хто оздоблює яєчну шкаралупу металом, та освоїв техніку витягування, – йдеться у сюжеті



Він займається цією справою вже більше десяти років і на сьогодні його колекція занесена до книги рекордів України. Майстер переконує, що кожен його виріб – унікальний.



«У всіх своїх роботах я загодовую певні символи, які мають своє значення і знаки. Навіть у візерунках, які на перший погляд здаються ажурними, можна прочитати певне послання», – розповідає Анатолій.



Волинський майстер пояснює, що він і справді працює у техніці «Фаберже», він, як і відомий митець, ховає усі «секрети» всередину.



«Рік за роком я працював і вдосконалювався, зараз дійшов до техніки, що яйце – в яйці і шва не видно», – починає розповідати Анатолій і показує виріб.







«Гусине яйце, яке відкривається, ділиться на три частини і сходиться, ну а всередині того гусячого яйця – куряче, яке також зроблене за системою шкатулки, у ньому – яйце перепілки, обрамлене камінням «Сваровські» і металом, його також можна відкрити і побачити іконку Божої Матері», – це одна з його улюблених і найбільш копітких робіт, яка вимагає неабиякої точності і наполегливості, щоб вгадати розміри кожного елементу до міліметра.



Для роботи майстер обирає яйця, що мають ідеально рівну поверхню, потім розповідає, що висушує їх протягом двох – трьох місяців. Точну кількість своїх яєць «Фаберже» назвати не може, але каже, що їх більше двох сотень.



Зупинятися на досягнутому, як розповідає Анатолій Бойко, він не збирається і обіцяє дивувати новими шедеврами.







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