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Волинянин купував заборонені «жучки» для прослуховування на китайському сайті

Волинянин купував заборонені «жучки» для прослуховування на китайському сайті
В Камінь-Каширському районі чоловіка судили через те, що через популярний сайт «АІіЕхргеss» купував з метою подальшого продажу «жучки» для прослуховування, які заборонені на території України.

За такі дії він заплатить понад 30 тисяч гривень штрафу, йдеть у вироку, який днями виніс Камінь-Каширський районний суд.

Правоохоронці з’ясували, що двічі житель волинського Полісся купував спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, не маючи для цього відповідної ліцензії, через сайт «АІіЕхргеss». Йдеться, зокрема, про GSM-мікрофони марки «Міnі А8», яких він загалом купив 30 штук.

При цьому митним органам чоловік як підставу для переміщення цих предметів через кордон України надав документи, що містили, вказавши, що це GSM-трекери.

«Жучки» волинянин отримував на поштове відділення у селі Раків Ліс Камінь-Каширського району, а згодом домовлявся про зустрічі для того, аби продати засоби для «прослушки».

Зрештою, його схему викрили, й суд призначив йому покарання – понад 30 тисяч гривень штрафу.


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Теги: «АІіЕхргеss», «жучки», Полісся, Волинь, Китай
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