На Волині під час пожежі трави загинули тварини: згоріли навіть годівниці для косуль. ФОТО





Про це пише районна газета "Колос".



Зазначають, що неприємна подія трапилася в селищі Іваничі.



Внаслідок пожежі загинуло безліч живих істот, а встановлені місцевим мешканцями годівниці для косуль і зайців – згоріли вщент.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі на Волині під час пожежі сухої трави і очерету загинуло безліч тварин.Про це пише районна газета "Колос".Зазначають, що неприємна подія трапилася в селищі Іваничі.Внаслідок пожежі загинуло безліч живих істот, а встановлені місцевим мешканцями годівниці для косуль і зайців – згоріли вщент.

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