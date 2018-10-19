вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині під час пожежі трави загинули тварини: згоріли навіть годівниці для косуль. ФОТО

На Волині під час пожежі трави загинули тварини: згоріли навіть годівниці для косуль. ФОТО
У селищі на Волині під час пожежі сухої трави і очерету загинуло безліч тварин.

Про це пише районна газета "Колос".

Зазначають, що неприємна подія трапилася в селищі Іваничі.

Внаслідок пожежі загинуло безліч живих істот, а встановлені місцевим мешканцями годівниці для косуль і зайців – згоріли вщент.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Іваничі, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заселяйся і плати: купити квартири з ремонтом у «Західному Олімпі» під Луцьком можна з безвідсотковим розтермінуванням*
Сьогодні, 14:00
Тимошенко опублікувала звернення до Зеленського і Порошенка після «телефонних дебатів»
Сьогодні, 13:43
На Волині під час пожежі трави загинули тварини: згоріли навіть годівниці для косуль. ФОТО
Сьогодні, 13:40
На Рівненщині підпалили елітну автівку
Сьогодні, 13:13
На Волині ввели план «Сирена»: шукають банду, яка вночі напала на сім’ю і вбила дідуся
Сьогодні, 13:04
Схожі новини
Волинянин, який рятувався з палаючого будинку, помер у лікарні Волинянин, який рятувався з палаючого будинку, помер у лікарні
09 лютий, 02:19
Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО Показали наслідки пожежі в покинутій лікарні на Волині. ФОТО
19 жовтень, 2018, 18:49
Вночі будівля покинутої лікарні в Іваничах горіла вдруге Вночі будівля покинутої лікарні в Іваничах горіла вдруге
19 жовтень, 2018, 11:13
На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту На Волині горіло приміщення покинутої лікарні: деталі інциденту
19 жовтень, 2018, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зловили водія з «липовими» документами
Сьогодні, 14:13
 0
Заселяйся і плати: купити квартири з ремонтом у «Західному Олімпі» під Луцьком можна з безвідсотковим розтермінуванням*
Сьогодні, 14:00
 0
Тимошенко опублікувала звернення до Зеленського і Порошенка після «телефонних дебатів»
Сьогодні, 13:43
 0
На Волині під час пожежі трави загинули тварини: згоріли навіть годівниці для косуль. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
На Рівненщині підпалили елітну автівку
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8