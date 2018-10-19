На Волині під час пожежі трави загинули тварини: згоріли навіть годівниці для косуль. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У селищі на Волині під час пожежі сухої трави і очерету загинуло безліч тварин.
Про це пише районна газета "Колос".
Зазначають, що неприємна подія трапилася в селищі Іваничі.
Внаслідок пожежі загинуло безліч живих істот, а встановлені місцевим мешканцями годівниці для косуль і зайців – згоріли вщент.
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Про це пише районна газета "Колос".
Зазначають, що неприємна подія трапилася в селищі Іваничі.
Внаслідок пожежі загинуло безліч живих істот, а встановлені місцевим мешканцями годівниці для косуль і зайців – згоріли вщент.
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