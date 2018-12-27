У Луцьку оберуть містера найбільшого вишу області
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У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбудеться конкурс «МІСТЕР-2019».
Цього року за звання змагатимуться 14 хлопців з усіх факультетів університету. Загалом буде чотири конкурси. Організатори запевняють, що цьогорічний конкурс перевершить минулі.
Захід відбудеться 18 квітня о 17:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка
Ціна квитка – 40 гривень, при вході - 60. Квитки можна придбати у студдеканів факультетів або за телефонами: 068 807 99 18, 066 652 29 44, 066 747 39 40.
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Цього року за звання змагатимуться 14 хлопців з усіх факультетів університету. Загалом буде чотири конкурси. Організатори запевняють, що цьогорічний конкурс перевершить минулі.
Захід відбудеться 18 квітня о 17:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка
Ціна квитка – 40 гривень, при вході - 60. Квитки можна придбати у студдеканів факультетів або за телефонами: 068 807 99 18, 066 652 29 44, 066 747 39 40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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