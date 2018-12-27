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У Луцьку оберуть містера найбільшого вишу області

У Луцьку оберуть містера найбільшого вишу області
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбудеться конкурс «МІСТЕР-2019».

Цього року за звання змагатимуться 14 хлопців з усіх факультетів університету. Загалом буде чотири конкурси. Організатори запевняють, що цьогорічний конкурс перевершить минулі.

Захід відбудеться 18 квітня о 17:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка

Ціна квитка – 40 гривень, при вході - 60. Квитки можна придбати у студдеканів факультетів або за телефонами: 068 807 99 18, 066 652 29 44, 066 747 39 40.

У Луцьку оберуть містера найбільшого вишу області


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Теги: СНУ, МІСТЕР-2019, Луцьк
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