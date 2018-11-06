На Волинь ідуть сильні заморозки
Сьогодні, 16:00
Волинян попереджають про заморозки.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, синоптики прогнозують, що у ніч з 14 на 15 квітня в західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
Натомість 15 квітня у Рівненській, Волинській і Житомирській областях сильні заморозки будуть у повітрі (0-3°) (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, синоптики прогнозують, що у ніч з 14 на 15 квітня в західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
Натомість 15 квітня у Рівненській, Волинській і Житомирській областях сильні заморозки будуть у повітрі (0-3°) (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
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