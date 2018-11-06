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На Волинь ідуть сильні заморозки

На Волинь ідуть сильні заморозки
Волинян попереджають про заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, синоптики прогнозують, що у ніч з 14 на 15 квітня в західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Натомість 15 квітня у Рівненській, Волинській і Житомирській областях сильні заморозки будуть у повітрі (0-3°) (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).


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Теги: заморозки, Волинь, погода, синоптики
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