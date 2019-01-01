У «Промені» можна виграти техніку та інші цінні призи*

Гості РЦ «Промінь» щодня мають змогу вигравати техніку та інші цінні призи в ігровій зоні «Play Hall» всього за 10 гривень.Про це повідомляє прес-служба розважального центру.В загальному розважальний простір налічує 8 ігрових автоматів - симуляторів, вартість яких не перевищує 20 гривень. Однак один з них - «Key Master» постійно заповнений призами, і кожен може випробувати свою уважність та вдачу. Серед виграшів квітня представлені фірмові навушники, трендові колонки, повербанк, аксесуари до смартфонів та смарт-годинники. Також серед подарунків - сертифікат на 10 безкоштовних ігор зони «Play Hall».Призи в автоматі змінюються щотижня, адже щасливчиків чимало. До слова, за період роботи розважальної зони вже є ті, хто стали власниками нового смартфону.Адреса комплексу: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Контактний телефон: +380 (66) 755 07 57.