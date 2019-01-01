У «Промені» можна виграти техніку та інші цінні призи*
Сьогодні, 18:31
Гості РЦ «Промінь» щодня мають змогу вигравати техніку та інші цінні призи в ігровій зоні «Play Hall» всього за 10 гривень.
Про це повідомляє прес-служба розважального центру.
В загальному розважальний простір налічує 8 ігрових автоматів - симуляторів, вартість яких не перевищує 20 гривень. Однак один з них - «Key Master» постійно заповнений призами, і кожен може випробувати свою уважність та вдачу. Серед виграшів квітня представлені фірмові навушники, трендові колонки, повербанк, аксесуари до смартфонів та смарт-годинники. Також серед подарунків - сертифікат на 10 безкоштовних ігор зони «Play Hall».
Призи в автоматі змінюються щотижня, адже щасливчиків чимало. До слова, за період роботи розважальної зони вже є ті, хто стали власниками нового смартфону.
Адреса комплексу: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Контактний телефон: +380 (66) 755 07 57.
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Про це повідомляє прес-служба розважального центру.
В загальному розважальний простір налічує 8 ігрових автоматів - симуляторів, вартість яких не перевищує 20 гривень. Однак один з них - «Key Master» постійно заповнений призами, і кожен може випробувати свою уважність та вдачу. Серед виграшів квітня представлені фірмові навушники, трендові колонки, повербанк, аксесуари до смартфонів та смарт-годинники. Також серед подарунків - сертифікат на 10 безкоштовних ігор зони «Play Hall».
Призи в автоматі змінюються щотижня, адже щасливчиків чимало. До слова, за період роботи розважальної зони вже є ті, хто стали власниками нового смартфону.
Адреса комплексу: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Контактний телефон: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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