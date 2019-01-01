Чому сьогодні потрібно спалити всі старі речі: прикмети і забобони 13 квітня
Сьогодні, 10:10
13 квітня 2019 року вшановують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Цього дня моляться святому Іпатію, просячи захистити від хвороб. Святий славився чудесами зцілення, молитвами та лікуванням сліпих.
Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій.
Народні прикмети на 13 квітня
– Синє небо при безвітряній погоді – очікуйе дощу.
– Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде.
– Сонячний день 13 квітня – чекайте потепління на тривалий термін.
– Прилетіли птахи з теплих країв, але не щебечуть – холод ще триматиметься.
– Вранці дощ – літо буде мокрим.
Що можна робити 13 квітня
1. Цього дня треба спалити усі старі речі, які є у вашій оселі. Таким чином, ви вбережете себе від майбутньої пожежі та лиха.
2. Іпатію варто молитися, щоб зупинити внутрішню кровотечу у породіль та примножити молоко у годуючих. Також святий допомагає жінкам одужати від безпліддя.
3. Цього дня треба білити дерева і приводити в порядок сад, спалювати сміття і прибирати в будинку. Все, що підлягає ремонту, бажано виправити саме сьогодні.
Що не можна робити 13 квітня
1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.
2. Не бажано у цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.
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Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій.
Народні прикмети на 13 квітня
– Синє небо при безвітряній погоді – очікуйе дощу.
– Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде.
– Сонячний день 13 квітня – чекайте потепління на тривалий термін.
– Прилетіли птахи з теплих країв, але не щебечуть – холод ще триматиметься.
– Вранці дощ – літо буде мокрим.
Що можна робити 13 квітня
1. Цього дня треба спалити усі старі речі, які є у вашій оселі. Таким чином, ви вбережете себе від майбутньої пожежі та лиха.
2. Іпатію варто молитися, щоб зупинити внутрішню кровотечу у породіль та примножити молоко у годуючих. Також святий допомагає жінкам одужати від безпліддя.
3. Цього дня треба білити дерева і приводити в порядок сад, спалювати сміття і прибирати в будинку. Все, що підлягає ремонту, бажано виправити саме сьогодні.
Що не можна робити 13 квітня
1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.
2. Не бажано у цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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