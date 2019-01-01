Чому сьогодні потрібно спалити всі старі речі: прикмети і забобони 13 квітня

13 квітня 2019 року вшановують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Цього дня моляться святому Іпатію, просячи захистити від хвороб. Святий славився чудесами зцілення, молитвами та лікуванням сліпих.Веніамін, Інокентій.Народні прикмети на 13 квітня– Синє небо при безвітряній погоді – очікуйе дощу.– Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде.– Сонячний день 13 квітня – чекайте потепління на тривалий термін.– Прилетіли птахи з теплих країв, але не щебечуть – холод ще триматиметься.– Вранці дощ – літо буде мокрим.1. Цього дня треба спалити усі старі речі, які є у вашій оселі. Таким чином, ви вбережете себе від майбутньої пожежі та лиха.2. Іпатію варто молитися, щоб зупинити внутрішню кровотечу у породіль та примножити молоко у годуючих. Також святий допомагає жінкам одужати від безпліддя.3. Цього дня треба білити дерева і приводити в порядок сад, спалювати сміття і прибирати в будинку. Все, що підлягає ремонту, бажано виправити саме сьогодні.1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.2. Не бажано у цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.