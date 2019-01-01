«Зізнаюся в коханні щодня»: співак з Луцька MONATIK зробив зворушливу заяву
Сьогодні, 11:35
Співак з Луцька Дмитро Монатік впевнений, що основа щасливої родини - спільні погляди і прагнення.
Про це повідомляє РБК Україна.
Популярний співак і тренер шоу Голос країни 9 Дмитро Монатік не так давно відсвяткував 33-й день народження. Артиста привітали "зіркові" колеги, які не скупилися на добрі слова і побажання. До знаменної дати також вийшло ювілейне інтерв'ю співачка на сторінках глянцевого журналу Viva! Бесіда з артистом вийшла відвертою, а сам Monatik навіть прочинив завісу таємниці над особистим життям, про яке не любить багато говорити. Співак переконаний, що парі важливо дивитися в одному напрямку і мати однакові життєві орієнтири.
Дмитро також прикрасив обкладинку видання, з'явившись у вбранні від українського бренду Ira Lan. Автором стильного фтосета стала фешн-фотограф Соня Плакидюк. "Monatik. Мрійник. 33", - свідчить красномовний заголовок.
"Я зізнаюся в коханні дружині кожен день!" - заявив співак журналістам, з теплотою говорячи про свою кохану половинку, Ірину Демічеву, яка подарувала йому двох прекрасних синів.
Артист впевнений – спільність інтересів, життєвих цілей і орієнтирів є основою для щасливих взаємин у сім'ї.
"Чоловікові і дружині важливо мати спільні орієнтири. Це основа всього. Пара, по-моєму, просто зобов'язана мати загальні орієнтири, інтереси, йти в одному напрямку. Інакше, якщо кожен буде відстоювати своє, спрацює принцип "лебідь–рак–щука". Результат очевидний", - вважає Дмитро.
В Instagram дружини співака також можна побачити стильне чорно-біле фото, опубліковане на сторінках видання.
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Про це повідомляє РБК Україна.
Популярний співак і тренер шоу Голос країни 9 Дмитро Монатік не так давно відсвяткував 33-й день народження. Артиста привітали "зіркові" колеги, які не скупилися на добрі слова і побажання. До знаменної дати також вийшло ювілейне інтерв'ю співачка на сторінках глянцевого журналу Viva! Бесіда з артистом вийшла відвертою, а сам Monatik навіть прочинив завісу таємниці над особистим життям, про яке не любить багато говорити. Співак переконаний, що парі важливо дивитися в одному напрямку і мати однакові життєві орієнтири.
Дмитро також прикрасив обкладинку видання, з'явившись у вбранні від українського бренду Ira Lan. Автором стильного фтосета стала фешн-фотограф Соня Плакидюк. "Monatik. Мрійник. 33", - свідчить красномовний заголовок.
"Я зізнаюся в коханні дружині кожен день!" - заявив співак журналістам, з теплотою говорячи про свою кохану половинку, Ірину Демічеву, яка подарувала йому двох прекрасних синів.
Артист впевнений – спільність інтересів, життєвих цілей і орієнтирів є основою для щасливих взаємин у сім'ї.
"Чоловікові і дружині важливо мати спільні орієнтири. Це основа всього. Пара, по-моєму, просто зобов'язана мати загальні орієнтири, інтереси, йти в одному напрямку. Інакше, якщо кожен буде відстоювати своє, спрацює принцип "лебідь–рак–щука". Результат очевидний", - вважає Дмитро.
В Instagram дружини співака також можна побачити стильне чорно-біле фото, опубліковане на сторінках видання.
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