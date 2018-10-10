Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель – Ягодин»
Сьогодні, 05:29
У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Ковель – Мацеїв зазнає змін розклад руху приміських поїздів. Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.
Упродовж 16-18 квітня цього року не курсуватиме поїзд №6374/6375 сполученням «Ковель – Ягодин».
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
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Упродовж 16-18 квітня цього року не курсуватиме поїзд №6374/6375 сполученням «Ковель – Ягодин».
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.
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