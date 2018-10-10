Тимчасово не курсуватиме поїзд «Ковель – Ягодин»





Упродовж 16-18 квітня цього року не курсуватиме поїзд №6374/6375 сполученням «Ковель – Ягодин».



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Ковель – Мацеїв зазнає змін розклад руху приміських поїздів. Про це повідомили у прес-центрі Львівської залізниці.Упродовж 16-18 квітня цього року не курсуватиме поїзд №6374/6375 сполученням «Ковель – Ягодин».Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок за вказаним маршрутом.

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