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У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях

У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях
У Луцьку сьогодні, 14 квітня, тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Так, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.

Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа.

З 12.20 до 13.00 години на зазначених вулицях буде тимчасово перекрито рух транспорту.

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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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