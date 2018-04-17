У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях
Сьогодні, 11:20
У Луцьку сьогодні, 14 квітня, тимчасово перекриють рух транспорту на деяких вулицях.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Так, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.
Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа.
З 12.20 до 13.00 години на зазначених вулицях буде тимчасово перекрито рух транспорту.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Так, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.
Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа.
З 12.20 до 13.00 години на зазначених вулицях буде тимчасово перекрито рух транспорту.
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