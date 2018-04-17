У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Так, відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 107-ї річниці Першої Пластової Присяги.



Урочиста хода пройде за маршрутом: Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, Замкова площа.



З 12.20 до 13.00 години на зазначених вулицях буде тимчасово перекрито рух транспорту.

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