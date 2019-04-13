вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські медики показали, як видаляють камені великих розмірів з нирок. ВІДЕО 18+

Волинські медики показали, як видаляють камені великих розмірів з нирок. ВІДЕО 18+
Ковельські медики провели три операції з видалення каменів великих розмірів з нирок за новітньою технологією.

Про це повідомляє Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook.

"Сьогодні 13.04.2019р. в Центрі ендоурології Ковельського МТМО віртуозно проведно ще 3 операції PCNL (через шкірні нефролітотрипсії). PCNL – це 100% ЕФЕКТИВНІСТЬ позбавлення від каміння в нирках" - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: камені, нирки, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські медики показали, як видаляють камені великих розмірів з нирок. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 12:12
У Ковелі в парку вандали понищили дитячі гойдалки
Сьогодні, 12:01
Луцькі ринки: яка вартість оренди місця на базарі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях
Сьогодні, 11:20
На Волині сьогодні відбудеться хресна хода
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
Медики волинської «швидкої» за добу тричі виїжджали рятувати побитих Медики волинської «швидкої» за добу тричі виїжджали рятувати побитих
13 квітень, 09:49
На Волині медики за день 6 разів їздили рятувати побитих людей На Волині медики за день 6 разів їздили рятувати побитих людей
08 квітень, 10:01
На Волині за добу – 7 випадків кримінального травматизму На Волині за добу – 7 випадків кримінального травматизму
07 квітень, 19:25
На Волині медики 8 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя На Волині медики 8 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
06 квітень, 13:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька прихильники Зеленського побили бабусю
13 квітень, 16:41
 1
Волинські медики показали, як видаляють камені великих розмірів з нирок. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 12:12
 0
У Ковелі в парку вандали понищили дитячі гойдалки
Сьогодні, 12:01
 0
Луцькі ринки: яка вартість оренди місця на базарі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
 0
У Луцьку перекриють рух на деяких вулицях
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8