Волинські медики показали, як видаляють камені великих розмірів з нирок. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 12:12
Ковельські медики провели три операції з видалення каменів великих розмірів з нирок за новітньою технологією.
Про це повідомляє Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook.
"Сьогодні 13.04.2019р. в Центрі ендоурології Ковельського МТМО віртуозно проведно ще 3 операції PCNL (через шкірні нефролітотрипсії). PCNL – це 100% ЕФЕКТИВНІСТЬ позбавлення від каміння в нирках" - йдеться у дописі.
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Про це повідомляє Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook.
"Сьогодні 13.04.2019р. в Центрі ендоурології Ковельського МТМО віртуозно проведно ще 3 операції PCNL (через шкірні нефролітотрипсії). PCNL – це 100% ЕФЕКТИВНІСТЬ позбавлення від каміння в нирках" - йдеться у дописі.
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