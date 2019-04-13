Волинські медики показали, як видаляють камені великих розмірів з нирок. ВІДЕО 18+





Про це повідомляє Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook.



"Сьогодні 13.04.2019р. в Центрі ендоурології Ковельського МТМО віртуозно проведно ще 3 операції PCNL (через шкірні нефролітотрипсії). PCNL – це 100% ЕФЕКТИВНІСТЬ позбавлення від каміння в нирках" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські медики провели три операції з видалення каменів великих розмірів з нирок за новітньою технологією.Про це повідомляє Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook."Сьогодні 13.04.2019р. в Центрі ендоурології Ковельського МТМО віртуозно проведно ще 3 операції PCNL (через шкірні нефролітотрипсії). PCNL – це 100% ЕФЕКТИВНІСТЬ позбавлення від каміння в нирках" - йдеться у дописі.

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