Луцька «Ласка» облаштовує вигульний майданчик для чотирилапих
Сьогодні, 15:43
У Луцьку на території КП "Ласка" почали облаштовувати вигульний майданчик для собак.
Про це повідомляється на сторінці підприємства у мережі Facebook.
Відтак, з 12 квітня розпочали роботи по облаштуванню вигульного майданчику для собак. Будують огороджену двохсекційну площадку (з окремими входами) для вигулу на час прибирання та дезінфекції у вольєрах.
Так, за їхніми словами волонтерам буде зручніше спілкуватись і проводити час з тваринами.
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Про це повідомляється на сторінці підприємства у мережі Facebook.
Відтак, з 12 квітня розпочали роботи по облаштуванню вигульного майданчику для собак. Будують огороджену двохсекційну площадку (з окремими входами) для вигулу на час прибирання та дезінфекції у вольєрах.
Так, за їхніми словами волонтерам буде зручніше спілкуватись і проводити час з тваринами.
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