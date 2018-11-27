Луцька «Ласка» облаштовує вигульний майданчик для чотирилапих

У Луцьку на території КП "Ласка" почали облаштовувати вигульний майданчик для собак.Про це повідомляється на сторінці підприємства у мережі Facebook.Відтак, з 12 квітня розпочали роботи по облаштуванню вигульного майданчику для собак. Будують огороджену двохсекційну площадку (з окремими входами) для вигулу на час прибирання та дезінфекції у вольєрах.Так, за їхніми словами волонтерам буде зручніше спілкуватись і проводити час з тваринами.