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Луцька «Ласка» облаштовує вигульний майданчик для чотирилапих

Луцька «Ласка» облаштовує вигульний майданчик для чотирилапих
У Луцьку на території КП "Ласка" почали облаштовувати вигульний майданчик для собак.

Про це повідомляється на сторінці підприємства у мережі Facebook.

Відтак, з 12 квітня розпочали роботи по облаштуванню вигульного майданчику для собак. Будують огороджену двохсекційну площадку (з окремими входами) для вигулу на час прибирання та дезінфекції у вольєрах.

Так, за їхніми словами волонтерам буде зручніше спілкуватись і проводити час з тваринами.

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Теги: Ласка, вигул, собаки
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