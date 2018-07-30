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На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО
У процесі підготовки до великодніх свят, маленькі прихожани Свято-Дмитрівського храму села Вишнів Ківерцівського району різом із лісівниками облаштовували зеленими насадженнями церковне подвір'я.

Озеленення та упорядкування церковної території стало можливим за сприяння директора ДП "Ківерцівське лісове господарство" Віталія Миколайовича Каращука, - йдеться на сайті храму.

Дітлахи із захватом працювали на рівні з дорослими: висаджували молоді дерева - ялину та берізку, поливали їх і прибирали храмову територію.

"Церква постійно закликає людей не лише не вчинювати гріхів, але й, напротивагу, навчає робити добрі справи. Щось подібне є й у відношенні до навколишнього середовища - необхідно навчати дітей не лише не знищувати рослинність, але й власноруч насаджувати і вирощувати дерева для майбутніх поколінь. Тому дуже приємно, що працівники "Ківерцівського лісового господарства", висаджуючи з дітьми дерева, навчають їх любові до навколишнього середовища", - зауважив настоятель місцевого храму священик Павло Чамахуд.

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО

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Теги: церква, дерева, діти, лісівники
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