На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО





Озеленення та упорядкування церковної території стало можливим за сприяння директора ДП "Ківерцівське лісове господарство" Віталія Миколайовича Каращука, - йдеться на



Дітлахи із захватом працювали на рівні з дорослими: висаджували молоді дерева - ялину та берізку, поливали їх і прибирали храмову територію.



"Церква постійно закликає людей не лише не вчинювати гріхів, але й, напротивагу, навчає робити добрі справи. Щось подібне є й у відношенні до навколишнього середовища - необхідно навчати дітей не лише не знищувати рослинність, але й власноруч насаджувати і вирощувати дерева для майбутніх поколінь. Тому дуже приємно, що працівники "Ківерцівського лісового господарства", висаджуючи з дітьми дерева, навчають їх любові до навколишнього середовища", - зауважив настоятель місцевого храму священик Павло Чамахуд.

































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У процесі підготовки до великодніх свят, маленькі прихожани Свято-Дмитрівського храму села Вишнів Ківерцівського району різом із лісівниками облаштовували зеленими насадженнями церковне подвір'я.Озеленення та упорядкування церковної території стало можливим за сприяння директора ДП "Ківерцівське лісове господарство", - йдеться на сайті храму.Дітлахи із захватом працювали на рівні з дорослими: висаджували молоді дерева - ялину та берізку, поливали їх і прибирали храмову територію."Церква постійно закликає людей не лише не вчинювати гріхів, але й, напротивагу, навчає робити добрі справи. Щось подібне є й у відношенні до навколишнього середовища - необхідно навчати дітей не лише не знищувати рослинність, але й власноруч насаджувати і вирощувати дерева для майбутніх поколінь. Тому дуже приємно, що працівники "Ківерцівського лісового господарства", висаджуючи з дітьми дерева, навчають їх любові до навколишнього середовища", - зауважив настоятель місцевого храму священик

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