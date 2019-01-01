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«Інвестор» продає затишну дворівневу квартиру під Луцьком*

«Інвестор» продає затишну дворівневу квартиру під Луцьком*
Будівельна компанія «Інвестор» продає простору 4-кімнатну квартиру у сучасному житловому комплексі «Юпітер», що біля Луцька.

Про це інформує інтернет-видання «Перший»

Площа оселі – 108, 24 м². Квартира дворівнева, розташована на четвертому та п’ятому поверхах будинку.

Є два варіанти оплати. Можна внести одразу всю суму готівкою, в такому випадку вартість квадратного метру становитиме 12 000 гривень.

Другий варіант – розтермінування до вересня. В цьому випадку вартість квадратного метру становитиме 12 500 гривень.

«Інвестор» продає затишну дворівневу квартиру під Луцьком*


Яке планування?

На першому поверсі – вітальня, кухня, санвузол та коридор. Із кухні є вихід на простору лоджію, площею 4,04 м².

На другому поверсі – три кімнати. Дві з них мансардні, третя – звичайна. Найбільша кімната має площу 18,99 м².

Також на другому поверсі є ще один санвузол та коридор.

Окрім цього, на кухні, у вітальні та в одній з кімнат другого поверху встановлені панорамні вікна. Завдяки їм у квартирі достатньо світла і візуально більше простору.

Також у квартирі автономне опалення. Всі вікна – енергозберігаючі. Будинок утеплений пінопластом та мінеральною ватою, а на даху є гідроізоляційна плівка. Оселя зберігатиме тепло, а стеля буде захищеною від несприятливих погодніх умов.

Перейдіть, аби дізнатись, як можна красиво оформити мансарду в квартирі.

«Інвестор» продає затишну дворівневу квартиру під Луцьком*


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Так можна облаштувати мансардну кімнату
Так можна облаштувати мансардну кімнату


Де знаходиться житло?

У житловому комплексі «Юпітер», що на межі села Липини та міста Луцька. Неподалік є зупинка громадського транспорту, а для власників автомобілів передбачили паркомісця. До центру міста можна доїхати за 10-15 хвилин.

Вся територія біля житлового комплексу гарно облаштована. Також є великий дитячий майданчик.

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Як придбати це житло?

Телефон відділу продажів: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor


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Теги: Будівельна компанія «Інвестор», Луцьк, квартири
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