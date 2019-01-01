На Полтавщині немовля впало в окріп і отримало тяжкі опіки
Сьогодні, 17:51
На Полтавщині немовля отримало серйозні опіки, впавши у ємність із окропом.
Про це повідомили у прес-службі Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, - пише ТСН.
"14 квітня до реанімаційного відділення Лубенської КЦМЛ з діагнозом "термічні опіки І-ІІ ступеня нижніх та верхніх кінцівок тіла" госпіталізовано немовля 2018 року народження, мешканця с. Окіп Лубенського району", - йдеться у повідомленні.
За даними медиків, стан здоров’я дитини тяжкий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, - пише ТСН.
"14 квітня до реанімаційного відділення Лубенської КЦМЛ з діагнозом "термічні опіки І-ІІ ступеня нижніх та верхніх кінцівок тіла" госпіталізовано немовля 2018 року народження, мешканця с. Окіп Лубенського району", - йдеться у повідомленні.
За даними медиків, стан здоров’я дитини тяжкий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відремонтують відрізок дороги Луцьк – Рівне
Сьогодні, 18:30
На Полтавщині немовля впало в окріп і отримало тяжкі опіки
Сьогодні, 17:51
Як у Луцьку святкуватимуть Великдень. ПРОГРАМА
Сьогодні, 17:45