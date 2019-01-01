На Полтавщині немовля впало в окріп і отримало тяжкі опіки





Про це повідомили у прес-службі Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, - пише



"14 квітня до реанімаційного відділення Лубенської КЦМЛ з діагнозом "термічні опіки І-ІІ ступеня нижніх та верхніх кінцівок тіла" госпіталізовано немовля 2018 року народження, мешканця с. Окіп Лубенського району", - йдеться у повідомленні.



За даними медиків, стан здоров’я дитини тяжкий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Полтавщині немовля отримало серйозні опіки, впавши у ємність із окропом.Про це повідомили у прес-службі Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, - пише ТСН "14 квітня до реанімаційного відділення Лубенської КЦМЛ з діагнозом "термічні опіки І-ІІ ступеня нижніх та верхніх кінцівок тіла" госпіталізовано немовля 2018 року народження, мешканця с. Окіп Лубенського району", - йдеться у повідомленні.За даними медиків, стан здоров’я дитини тяжкий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію