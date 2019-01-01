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На Полтавщині немовля впало в окріп і отримало тяжкі опіки

На Полтавщині немовля впало в окріп і отримало тяжкі опіки
На Полтавщині немовля отримало серйозні опіки, впавши у ємність із окропом.

Про це повідомили у прес-службі Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, - пише ТСН.

"14 квітня до реанімаційного відділення Лубенської КЦМЛ з діагнозом "термічні опіки І-ІІ ступеня нижніх та верхніх кінцівок тіла" госпіталізовано немовля 2018 року народження, мешканця с. Окіп Лубенського району", - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, стан здоров’я дитини тяжкий.

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Теги: окріп, дитина
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