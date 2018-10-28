Лучан кличуть на зустріч з народною депутаткою

Ганна Гопко.



Відкриту зустріч організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ». Охочих лучан на розмову запросила модераторка проекту «Школа свідомого громадянина» та відома волинська телеведуча Галина Падалко.



«Україна зараз стоїть на роздоріжжі національних векторів і ми живемо у воістину переломний час. Що буде з країною після президентських виборів та якою вона в очах світової спільноти? Що робити в силі кожного з нас, аби Україна посилювала свої позиції та позитивний імідж на міжнародній арені? Ви маєте прийти на цей захід, щоб знайти для себе відповіді на ці надважливі запитання, адже наша спікерка як ніхто компетентна в цьому», – закликала телеведуча.



Охочих закликають зареєструватися на зустріч за телефоном 099 215 50 75 або заповнити анкету





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже 17 квітня о 18 годині у РЦ «Промінь» з лучанами спілкуватиметься народна депутатка України та голова Комітету у закордонних справах Верховної РадиВідкриту зустріч організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ». Охочих лучан на розмову запросила модераторка проекту «Школа свідомого громадянина» та відома волинська телеведуча«Україна зараз стоїть на роздоріжжі національних векторів і ми живемо у воістину переломний час. Що буде з країною після президентських виборів та якою вона в очах світової спільноти? Що робити в силі кожного з нас, аби Україна посилювала свої позиції та позитивний імідж на міжнародній арені? Ви маєте прийти на цей захід, щоб знайти для себе відповіді на ці надважливі запитання, адже наша спікерка як ніхто компетентна в цьому», – закликала телеведуча.Охочих закликають зареєструватися на зустріч за телефоном 099 215 50 75 або заповнити анкету ТУТ

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