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Лучан кличуть на зустріч з народною депутаткою

Лучан кличуть на зустріч з народною депутаткою
Вже 17 квітня о 18 годині у РЦ «Промінь» з лучанами спілкуватиметься народна депутатка України та голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко.

Відкриту зустріч організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ». Охочих лучан на розмову запросила модераторка проекту «Школа свідомого громадянина» та відома волинська телеведуча Галина Падалко.

«Україна зараз стоїть на роздоріжжі національних векторів і ми живемо у воістину переломний час. Що буде з країною після президентських виборів та якою вона в очах світової спільноти? Що робити в силі кожного з нас, аби Україна посилювала свої позиції та позитивний імідж на міжнародній арені? Ви маєте прийти на цей захід, щоб знайти для себе відповіді на ці надважливі запитання, адже наша спікерка як ніхто компетентна в цьому», – закликала телеведуча.

Охочих закликають зареєструватися на зустріч за телефоном 099 215 50 75 або заповнити анкету ТУТ.

Лучан кличуть на зустріч з народною депутаткою

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Теги: Ганна Гопко, Свідомі, Промінь, Луцьк, Галина Падалко
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