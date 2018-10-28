Лучан кличуть на зустріч з народною депутаткою
Сьогодні, 18:42
Вже 17 квітня о 18 годині у РЦ «Промінь» з лучанами спілкуватиметься народна депутатка України та голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко.
Відкриту зустріч організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ». Охочих лучан на розмову запросила модераторка проекту «Школа свідомого громадянина» та відома волинська телеведуча Галина Падалко.
«Україна зараз стоїть на роздоріжжі національних векторів і ми живемо у воістину переломний час. Що буде з країною після президентських виборів та якою вона в очах світової спільноти? Що робити в силі кожного з нас, аби Україна посилювала свої позиції та позитивний імідж на міжнародній арені? Ви маєте прийти на цей захід, щоб знайти для себе відповіді на ці надважливі запитання, адже наша спікерка як ніхто компетентна в цьому», – закликала телеведуча.
Охочих закликають зареєструватися на зустріч за телефоном 099 215 50 75 або заповнити анкету ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриту зустріч організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ». Охочих лучан на розмову запросила модераторка проекту «Школа свідомого громадянина» та відома волинська телеведуча Галина Падалко.
«Україна зараз стоїть на роздоріжжі національних векторів і ми живемо у воістину переломний час. Що буде з країною після президентських виборів та якою вона в очах світової спільноти? Що робити в силі кожного з нас, аби Україна посилювала свої позиції та позитивний імідж на міжнародній арені? Ви маєте прийти на цей захід, щоб знайти для себе відповіді на ці надважливі запитання, адже наша спікерка як ніхто компетентна в цьому», – закликала телеведуча.
Охочих закликають зареєструватися на зустріч за телефоном 099 215 50 75 або заповнити анкету ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан кличуть на зустріч з народною депутаткою
Сьогодні, 18:42
Волинянину, у якого вдома знайшли 16 патронів, «світить» тюрма
Сьогодні, 18:40
Відремонтують відрізок дороги Луцьк – Рівне
Сьогодні, 18:30
На Полтавщині немовля впало в окріп і отримало тяжкі опіки
Сьогодні, 17:51