Через можливу зміну влади Європа може тимчасово призупинити виконання контрактів, – Ігор Лапін





Про це пише



Так само компанії, що продають свою продукцію українській стороні, попередили про ймовірний перехід на 100% передоплату у випадку зміни влади. Крім того, проблеми можуть виникнути в українських виробників щодо квот експорту до ЄС та інших країн. Серед іншого, питання ускладнення експорту стосується українських агровиробників – зокрема, молочної галузі.



Народний депутат Ігор Лапін зазначає, що економіка воюючої країни – надто вразлива річ, щоб допускати якісь паузи у виконанні контрактів. Але поки вирішується питання, міняється чи не міняється президентська гілка влади, мій обов’язок як депутата – подбати про збереження добробуту громадян.



«До багатьох вже дійшли відомості – як чутки, як офіційні попередження, як інсайдерська інформація – що зовнішньоекономічна діяльність українських виробників буде призупинена чи як мінімум ускладнена до моменту, поки зарубіжні партнери не розберуться з тим, що в Україні буде надалі з владою і з загальним економічним та політичним курсом. Це не є чимось безпрецедентним – так часто буває. Це цілком нормальне явище, тим більше стосовно нестійкої економіки, котра 5 років дивом тримається на межі дефолту на тлі війни», – сказав Ігор Лапін.



«Ми можемо зрозуміти зарубіжних партнерів – вони хочуть гарантій і не хочуть проблем через наші внутрішні ймовірні проблеми. І дати їм потрібні гарантії, бодай на найближчий час, – цілком в наших силах. Я, як депутат від Волині, мої колеги по депутатському корпусу – гадаю, ми знайдемо розуміння в Уряду. Сподіваюсь, профільні міністри та прем’єр підуть нам назустріч і ми разом зможемо виробити тактику хоча би на найближчі місяць-два», – вважає народний депутат.



«Зрештою, робота непроста, але не настільки масштабна – не дати вповільнитись економічним процесам під час перехідного періоду. Бо вибори – виборами, а державний бюджет мусить наповнюватись відповідно до затверджених планів. Адже бюджет – це також і зарплати державного сектору, і пенсії, і соцвиплати. Велика політика – наокремо, а безперервність торгівлі та виконання угод – наокремо», – зауважив парламентар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через можливі неоднозначні результати виборів президента України багато хто з європейських імпортерів української продукції неофіційно попередив українську сторону про ймовірне тимчасове призупинення контрактів.Про це пише ВАР Так само компанії, що продають свою продукцію українській стороні, попередили про ймовірний перехід на 100% передоплату у випадку зміни влади. Крім того, проблеми можуть виникнути в українських виробників щодо квот експорту до ЄС та інших країн. Серед іншого, питання ускладнення експорту стосується українських агровиробників – зокрема, молочної галузі.Народний депутатзазначає, що економіка воюючої країни – надто вразлива річ, щоб допускати якісь паузи у виконанні контрактів. Але поки вирішується питання, міняється чи не міняється президентська гілка влади, мій обов’язок як депутата – подбати про збереження добробуту громадян.«До багатьох вже дійшли відомості – як чутки, як офіційні попередження, як інсайдерська інформація – що зовнішньоекономічна діяльність українських виробників буде призупинена чи як мінімум ускладнена до моменту, поки зарубіжні партнери не розберуться з тим, що в Україні буде надалі з владою і з загальним економічним та політичним курсом. Це не є чимось безпрецедентним – так часто буває. Це цілком нормальне явище, тим більше стосовно нестійкої економіки, котра 5 років дивом тримається на межі дефолту на тлі війни», – сказав Ігор Лапін.«Ми можемо зрозуміти зарубіжних партнерів – вони хочуть гарантій і не хочуть проблем через наші внутрішні ймовірні проблеми. І дати їм потрібні гарантії, бодай на найближчий час, – цілком в наших силах. Я, як депутат від Волині, мої колеги по депутатському корпусу – гадаю, ми знайдемо розуміння в Уряду. Сподіваюсь, профільні міністри та прем’єр підуть нам назустріч і ми разом зможемо виробити тактику хоча би на найближчі місяць-два», – вважає народний депутат.«Зрештою, робота непроста, але не настільки масштабна – не дати вповільнитись економічним процесам під час перехідного періоду. Бо вибори – виборами, а державний бюджет мусить наповнюватись відповідно до затверджених планів. Адже бюджет – це також і зарплати державного сектору, і пенсії, і соцвиплати. Велика політика – наокремо, а безперервність торгівлі та виконання угод – наокремо», – зауважив парламентар.

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