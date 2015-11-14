Франція обіцяє відбудувати згорілий Нотр-Дам





Журналісти



Вогонь у Нотр-Дамі спалахнув увечері 15 квітня і швидко поширився будівлею. За півтори години у соборі обвалилися дах і шпиль, вогонь знищив велику частину внутрішніх конструкцій будівлі. Зокрема, існував ризик обвалення великого дзвону храму.



Втім, о 23.00 за місцевим часом пожежники заявили, що змогли зупинити поширення вогню і основні конструкції будівлі не заваляться. Великі християнські реліквії, які перебували у соборі, за попередніми даними, вдалося врятувати.



Президент Франції Еммануель Макрон, який перебував на місці події, заявив, що "вдалося уникнути гіршого". Він пообіцяв відбудувати Нотр-Дам. За попередньою інформацією, на відновлення собору піде щонайменше 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усю ніч весь світ спостерігав за пожежею в одній з найбільш визначних пам'яток архітектури – у Соборі Паризької Богоматері. Вогонь сильно пошкодив будівлю, але основні конструкції залишилися цілими. Загалом пожежа тривала близько дев'яти годин.Журналісти ТСН зібрали головне, що потрібно знати про найбільш резонансну подію останнього часу.Вогонь у Нотр-Дамі спалахнув увечері 15 квітня і швидко поширився будівлею. За півтори години у соборі обвалилися дах і шпиль, вогонь знищив велику частину внутрішніх конструкцій будівлі. Зокрема, існував ризик обвалення великого дзвону храму.Втім, о 23.00 за місцевим часом пожежники заявили, що змогли зупинити поширення вогню і основні конструкції будівлі не заваляться. Великі християнські реліквії, які перебували у соборі, за попередніми даними, вдалося врятувати.Президент Франції, який перебував на місці події, заявив, що "вдалося уникнути гіршого". Він пообіцяв відбудувати Нотр-Дам. За попередньою інформацією, на відновлення собору піде щонайменше 10 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію