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Франція обіцяє відбудувати згорілий Нотр-Дам

Франція обіцяє відбудувати згорілий Нотр-Дам
Усю ніч весь світ спостерігав за пожежею в одній з найбільш визначних пам'яток архітектури – у Соборі Паризької Богоматері. Вогонь сильно пошкодив будівлю, але основні конструкції залишилися цілими. Загалом пожежа тривала близько дев'яти годин.

Журналісти ТСН зібрали головне, що потрібно знати про найбільш резонансну подію останнього часу. 

Вогонь у Нотр-Дамі спалахнув увечері 15 квітня і швидко поширився будівлею. За півтори години у соборі обвалилися дах і шпиль, вогонь знищив велику частину внутрішніх конструкцій будівлі. Зокрема, існував ризик обвалення великого дзвону храму.

Втім, о 23.00 за місцевим часом пожежники заявили, що змогли зупинити поширення вогню і основні конструкції будівлі не заваляться. Великі християнські реліквії, які перебували у соборі, за попередніми даними, вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон, який перебував на місці події, заявив, що "вдалося уникнути гіршого". Він пообіцяв відбудувати Нотр-Дам. За попередньою інформацією, на відновлення собору піде щонайменше 10 років.

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Теги: Нотр-Дам, Франція, Париж, пожежа
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