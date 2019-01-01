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У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО
У 4-Б класі закладу загальної середньої освіти №6 організували Батьківський день.

Батьки згодилися побувати в ролі вчителів та провести уроки для своїх дітей. Повідомляє КовельPost.

Жук Надія Миколаївна провела урок літературного читання, темою якого було «Найголовніше у творах В. Сухомлинського. Читання оповідання «Не загубив, а знайшов». Учні, відповідаючи на запитання вікторини за творами відомого педагога створили «дерево знань», дискутували про людські чесноти, а також розширили свої знання про письменницьку і педагогічну діяльність В. О. Сухомлинського.

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО


Вавдійчик Ірина Віталіївна запросила четвертокласників у віртуальну подорож просторами рідної країни задля вивчення природних зон. Учні активно виконували завдання, працювали в групах, складали карту України з пазлів, працювали з контурними картами та атласами.

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО


На завершення Батьківського дня Петросян Юлія Петрівна провела майстер-клас із виготовлення витинанки пасхального яйця.

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО

У школі на Волині замість вчителів уроки проводили батьки. ФОТО


- Частиною формули Нової української школи є педагогіка партнерства, а саме трикутник: учень-учитель-батьки. Передбачається, що родина має бути залучена до навчання дитини, співпрацювати з учителем, - переконані у школі.

Учні класу активно працювали, із задоволенням показували свої знання та дякували батькам за цікавий день.

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Теги: уроки, школа, батьки, Ковель
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