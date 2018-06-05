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У Луцьку немає кому доглядати спортмайданчики і футбольні поля

У Луцьку немає кому доглядати спортмайданчики і футбольні поля
22 спортивні майданчики у Луцьку зі штучним покриттям хочуть передати на баланс відділу комунального майна Луцької міськради.

Про це інформує власкор «ВолиньUA».

Станом на сьогодні у місті є 27 спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Вони розташовані переважно на території шкіл, однак відділ освіти немає коштів для їх утримання. Між тим, частина з цих майданчиків уже руйнується і потребує ремонту. Але директори шкіл відмовляються ремонтувати їх, через брак коштів.

Ще 4 майданчики зі штучним покриттям перебувають на балансі організації «Спорт для всіх». З їх утриманням проблем немає, всі вони – в хорошому стані.

Оскільки управління освіти не може виділити гроші, депутатам пропонується передати 22 майданчики на баланс відділу комунального майна Луцької міськради. Це означає, що вони будуть утримуватися за рахунок міського бюджету.

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Теги: Луцьк, міськрада, майданчики
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