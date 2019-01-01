У «Промені» можна придбати цікаві та дуже милі товари для дітей*
Сьогодні, 19:32
У зонах дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг» можна придбати канцелярію та цікаві подарунки для дітей. Проте віднедавна асортимент товарів значно розширився.
Про це інформує прес-служба «Променя».
До вже популярних блокнотів, ручок та матеріалів для занять малюванням додали нову колекцію пеналів та рюкзаків. Розширили також асортимент декору для дитячих кімнат – в продажі з'явились декоративні подушки, дошки для записів, фоторамки та термопосуд, прикласи для волосся. Нагадують, що у продажу також є великий вибір канекалонів, які одразу можна заплести.
Торгові точки розміщені у сімейній перукарні «Майстерня краси» та художній студії «Смугастий носоріг». Асортимент товарів постійно оновлюється, а ціни приємно дивують.
Усі деталі за телефонами: +380 (66) 770 07 50, +380 (66) 770 07 57.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
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Про це інформує прес-служба «Променя».
До вже популярних блокнотів, ручок та матеріалів для занять малюванням додали нову колекцію пеналів та рюкзаків. Розширили також асортимент декору для дитячих кімнат – в продажі з'явились декоративні подушки, дошки для записів, фоторамки та термопосуд, прикласи для волосся. Нагадують, що у продажу також є великий вибір канекалонів, які одразу можна заплести.
Торгові точки розміщені у сімейній перукарні «Майстерня краси» та художній студії «Смугастий носоріг». Асортимент товарів постійно оновлюється, а ціни приємно дивують.
Усі деталі за телефонами: +380 (66) 770 07 50, +380 (66) 770 07 57.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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