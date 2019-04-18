На Одещині жінка закопала новонародженого сина на городі





За словами жінки, вона народила вдома і вирішила, що дитина мертва, - пишуть



Вона звернулася до лікарні, а звідти інформацію передали у поліцію. Щоб встановити причину смерті тіло передали на експертизу.



Слідство триває.



До слова, у Рівному 21-річна жінка за

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