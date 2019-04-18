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На Одещині жінка закопала новонародженого сина на городі

На Одещині жінка закопала новонародженого сина на городі
На Одещині 22-річна матір закопала новонародженого сина на городі.

За словами жінки, вона народила вдома і вирішила, що дитина мертва, - пишуть Факти.

Вона звернулася до лікарні, а звідти інформацію передали у поліцію. Щоб встановити причину смерті тіло передали на експертизу.

Слідство триває.

До слова, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.

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Теги: немовля, вбивство, Одещина
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