На Одещині жінка закопала новонародженого сина на городі
Сьогодні, 10:51
На Одещині 22-річна матір закопала новонародженого сина на городі.
За словами жінки, вона народила вдома і вирішила, що дитина мертва, - пишуть Факти.
Вона звернулася до лікарні, а звідти інформацію передали у поліцію. Щоб встановити причину смерті тіло передали на експертизу.
Слідство триває.
До слова, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.
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За словами жінки, вона народила вдома і вирішила, що дитина мертва, - пишуть Факти.
Вона звернулася до лікарні, а звідти інформацію передали у поліцію. Щоб встановити причину смерті тіло передали на експертизу.
Слідство триває.
До слова, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.
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