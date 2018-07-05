На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
Сьогодні, 09:54
У Луцьку на вулиці Чорновола трапилася ДТП. Авто марки Toyota Corolla від зіткнення з деревом перевернулось на дах.
Про це повідомляють Волинські новини.
Зі слів працівників поліції, за кермом авто перебувала жінка, на вигляд років 40. Інцидент трапився близько 9 години ранку.
Згідно з попередньою інформацією, водійці стало погано, відтак, жінка втратила керування. Авто вилетіло на бордюр, врізалося в дерево, внаслідок чого машина перевернулоася на дах.
«Жінка відзезла дитину в школу, поверталася – стало зле. Втратила керування. Її забрала швидка», – каже поліцейський.
Зі слів патрульних, якби не дерево авто в’їхало би у паркан. Наслідки могли бути гірші. На щастя, водійка відносно легко відбулась.
На місці працює патрульна поліція Волині.
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Про це повідомляють Волинські новини.
Зі слів працівників поліції, за кермом авто перебувала жінка, на вигляд років 40. Інцидент трапився близько 9 години ранку.
Згідно з попередньою інформацією, водійці стало погано, відтак, жінка втратила керування. Авто вилетіло на бордюр, врізалося в дерево, внаслідок чого машина перевернулоася на дах.
«Жінка відзезла дитину в школу, поверталася – стало зле. Втратила керування. Її забрала швидка», – каже поліцейський.
Зі слів патрульних, якби не дерево авто в’їхало би у паркан. Наслідки могли бути гірші. На щастя, водійка відносно легко відбулась.
На місці працює патрульна поліція Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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