На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні





Про це повідомляють



Зі слів працівників поліції, за кермом авто перебувала жінка, на вигляд років 40. Інцидент трапився близько 9 години ранку.



Згідно з попередньою інформацією, водійці стало погано, відтак, жінка втратила керування. Авто вилетіло на бордюр, врізалося в дерево, внаслідок чого машина перевернулоася на дах.



«Жінка відзезла дитину в школу, поверталася – стало зле. Втратила керування. Її забрала швидка», – каже поліцейський.



Зі слів патрульних, якби не дерево авто в’їхало би у паркан. Наслідки могли бути гірші. На щастя, водійка відносно легко відбулась.



На місці працює патрульна поліція Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чорновола трапилася ДТП. Авто марки Toyota Corolla від зіткнення з деревом перевернулось на дах.Про це повідомляють Волинські новини Зі слів працівників поліції, за кермом авто перебувала жінка, на вигляд років 40. Інцидент трапився близько 9 години ранку.Згідно з попередньою інформацією, водійці стало погано, відтак, жінка втратила керування. Авто вилетіло на бордюр, врізалося в дерево, внаслідок чого машина перевернулоася на дах.«Жінка відзезла дитину в школу, поверталася – стало зле. Втратила керування. Її забрала швидка», – каже поліцейський.Зі слів патрульних, якби не дерево авто в’їхало би у паркан. Наслідки могли бути гірші. На щастя, водійка відносно легко відбулась.На місці працює патрульна поліція Волині.

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