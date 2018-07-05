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На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні

На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
У Луцьку на вулиці Чорновола трапилася ДТП. Авто марки Toyota Corolla від зіткнення з деревом перевернулось на дах.

Про це повідомляють Волинські новини.

Зі слів працівників поліції, за кермом авто перебувала жінка, на вигляд років 40. Інцидент трапився близько 9 години ранку.

Згідно з попередньою інформацією, водійці стало погано, відтак, жінка втратила керування. Авто вилетіло на бордюр, врізалося в дерево, внаслідок чого машина перевернулоася на дах.

«Жінка відзезла дитину в школу, поверталася – стало зле. Втратила керування. Її забрала швидка», – каже поліцейський.

Зі слів патрульних, якби не дерево авто в’їхало би у паркан. Наслідки могли бути гірші. На щастя, водійка відносно легко відбулась.

На місці працює патрульна поліція Волині.

На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні
На Чорновола у Луцьку автівка врізалася в дерево і перекинулася на дах: водійка – в лікарні

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Теги: аварія, Чорновола, Луцьк, Toyota Corolla
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