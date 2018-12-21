У Рівному виявили авто, яке 4 роки перебувало в розшуку
Сьогодні, 02:40
Житель Харківщини звернувся до сервісного центру МВС, що у Рівному, аби перереєструвати автомобіль «KIA Sportage» 2012 року випуску.
Під час перевірки транспортного засобу, спеціалісти ТСЦ МВС встановили, що автівка перебуває у розшуку з 2015 року. Про цей факт відразу повідомили у поліцію, - пише видання Крапка.
Того ж дня фахівці ТСЦ МВС №4651 м. Рівне під час перереєстрації «Volkswagen Golf» 1992 року випуску виявили, що першопочаткові маркувальні позначення номера кузова автомобіля піддавалися змінам шляхом перебивання окремих символів. Зібрані матеріали та транспортний засіб були направлені до Рівненського відділу ГУНП в Рівненській області.
Нагадаємо, з 1 березня у сервісних центрах МВС Рівненщини виявили 9 сумнівних автівок.
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Під час перевірки транспортного засобу, спеціалісти ТСЦ МВС встановили, що автівка перебуває у розшуку з 2015 року. Про цей факт відразу повідомили у поліцію, - пише видання Крапка.
Того ж дня фахівці ТСЦ МВС №4651 м. Рівне під час перереєстрації «Volkswagen Golf» 1992 року випуску виявили, що першопочаткові маркувальні позначення номера кузова автомобіля піддавалися змінам шляхом перебивання окремих символів. Зібрані матеріали та транспортний засіб були направлені до Рівненського відділу ГУНП в Рівненській області.
Нагадаємо, з 1 березня у сервісних центрах МВС Рівненщини виявили 9 сумнівних автівок.
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