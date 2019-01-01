21 квітня на Волині: гортаючи календар
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День народження 21 квітня у директора Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька Ігоря Жмурка (на фото).
Також сьогодні святкують день народження екс-голова Волинської обласної ради Володимир Войтович, колишній депутат Луцької міської ради Артур Василевський.
Вітаємо їх зі святом, а також іменинників – тих, хто носить імена Ніфонт, Родіон, Сусанна, – з днем ангела.
Зичимо здоров’я, натхнення у роботі та любові від рідних і близьких.
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Також сьогодні святкують день народження екс-голова Волинської обласної ради Володимир Войтович, колишній депутат Луцької міської ради Артур Василевський.
Вітаємо їх зі святом, а також іменинників – тих, хто носить імена Ніфонт, Родіон, Сусанна, – з днем ангела.
Зичимо здоров’я, натхнення у роботі та любові від рідних і близьких.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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