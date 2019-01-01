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У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних

У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних
В суботу, 20 квітня, у Луцьку спіймали двох нетверезих водіїв.

Про це у facebook повідомляє Патрульна поліція Волині.

І якщо чоловік на Opel Vivaro, якого зупинили по вулиці Боженка, в Луцьку, не перечив інспекторам, пройшов перевірку на сп’яніння (1, 12 проміле), то водій мопеда вчинив інакше.

Мопедиста та його пасажира помітили на вулиці Агрономічній, ті рухались без мотошоломів.

«Подали їм сигнал про зупинку, але хлопці покинули мопед і почали втікати. Ми затримали водія і при спілкуванні побачили ознаки сп’яніння», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Андрій.

На 28-річного молодика оформили три постанови та один протокол.

У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних

У Луцьку п'яний водій покинув мопед і втікав від патрульних

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Теги: водій, мопед, поліція, п'яний
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Коментарі 1
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Ну чучуть употребил был повод відкриття байкерського сезону.
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