Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат





Цього дня заведено освячувати гілки верби, молитися та сповіщати ближніх про наближення великого світлого свята – Великодня, - пише

Традиції



В Україні пальми замінили гілками верби. Це дерево здавна шановане серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.



На Вербну неділю в усіх церквах відбувається урочистий обряд посвячення вербних гілок.



Прикмети і забобони для народу завжди залишалися важливою частиною будь-якого свята, особливо великого та значущого. Їх намагалися дотримуватися, не порушувати, таким чином втаємничуючи усю святість цього дня.



Прикмети та забобони на Вербну неділю для дівчат:



1. Якщо дівчина не могла завагітніти, то їй рекомендується вживати бруньки верби.



2. Якщо у Вербну неділю подумати про кохану людину, то вона невдовзі прийде. Зазвичай цим ритуалом користувалися молоді дівчата, яким сподобався якийсь хлопець. Встаючи вранці, треба думати про того, хто подобається, і ввечері суджений прийде.



3. Якщо посадити кімнатну рослину на Вербну неділю – до багатства. Найкраще для цього підійде грошове дерево.



4. Якщо дівчина пустить освячену вербу на воду і гілочка спливе, то в будинок припливуть добро і фінансове благополуччя.



5. Спалювання освяченої гілки верби захищає будинок від пожежі. Верба, прикріплена до даху будинку, збереже здоров'я усій сім'ї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 21 квітня, українці відзначатимуть перше свято, яке передує Воскресінню Христовому – Вербну неділю.Цього дня заведено освячувати гілки верби, молитися та сповіщати ближніх про наближення великого світлого свята – Великодня, - пише канал 24 В Україні пальми замінили гілками верби. Це дерево здавна шановане серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.На Вербну неділю в усіх церквах відбувається урочистий обряд посвячення вербних гілок.Прикмети і забобони для народу завжди залишалися важливою частиною будь-якого свята, особливо великого та значущого. Їх намагалися дотримуватися, не порушувати, таким чином втаємничуючи усю святість цього дня.1. Якщо дівчина не могла завагітніти, то їй рекомендується вживати бруньки верби.2. Якщо у Вербну неділю подумати про кохану людину, то вона невдовзі прийде. Зазвичай цим ритуалом користувалися молоді дівчата, яким сподобався якийсь хлопець. Встаючи вранці, треба думати про того, хто подобається, і ввечері суджений прийде.3. Якщо посадити кімнатну рослину на Вербну неділю – до багатства. Найкраще для цього підійде грошове дерево.4. Якщо дівчина пустить освячену вербу на воду і гілочка спливе, то в будинок припливуть добро і фінансове благополуччя.5. Спалювання освяченої гілки верби захищає будинок від пожежі. Верба, прикріплена до даху будинку, збереже здоров'я усій сім'ї.

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