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Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат

Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат
У неділю, 21 квітня, українці відзначатимуть перше свято, яке передує Воскресінню Христовому – Вербну неділю.

Цього дня заведено освячувати гілки верби, молитися та сповіщати ближніх про наближення великого світлого свята – Великодня, - пише канал 24.
Традиції

В Україні пальми замінили гілками верби. Це дерево здавна шановане серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.

На Вербну неділю в усіх церквах відбувається урочистий обряд посвячення вербних гілок.

Прикмети і забобони для народу завжди залишалися важливою частиною будь-якого свята, особливо великого та значущого. Їх намагалися дотримуватися, не порушувати, таким чином втаємничуючи усю святість цього дня.

Прикмети та забобони на Вербну неділю для дівчат:

1. Якщо дівчина не могла завагітніти, то їй рекомендується вживати бруньки верби.

2. Якщо у Вербну неділю подумати про кохану людину, то вона невдовзі прийде. Зазвичай цим ритуалом користувалися молоді дівчата, яким сподобався якийсь хлопець. Встаючи вранці, треба думати про того, хто подобається, і ввечері суджений прийде.

3. Якщо посадити кімнатну рослину на Вербну неділю – до багатства. Найкраще для цього підійде грошове дерево.

4. Якщо дівчина пустить освячену вербу на воду і гілочка спливе, то в будинок припливуть добро і фінансове благополуччя.

5. Спалювання освяченої гілки верби захищає будинок від пожежі. Верба, прикріплена до даху будинку, збереже здоров'я усій сім'ї.


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Теги: Вербна неділя, свято, традиції, прикмети, історія, забобони
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