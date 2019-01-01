Волиняни загидили нове кладовище купою непотребу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
У місті Рожищі люди закидали нове кладовище купою непотребу.
Про це на своїй сторінці у facebook написала і опублікувала відеоІрина Зенц.
"...Ось подивіться, це нове кладовище у місті Рожище. Ще зовсім недавно ми тішилися, що воно найчистіше, а люди викидають сміття з могил у спеціально відведе місце, де комунальники справно його прибирають. Хто ж міг подумати, що у віддаленому кутку цього ж кладовища, за невеличкою посадкою сховалася така "краса". Люди понавозили сюди й телевізори, й унітази, шкільні приладдя, труби, ліжка та багато іншого непотребу...", - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала і опублікувала відеоІрина Зенц.
"...Ось подивіться, це нове кладовище у місті Рожище. Ще зовсім недавно ми тішилися, що воно найчистіше, а люди викидають сміття з могил у спеціально відведе місце, де комунальники справно його прибирають. Хто ж міг подумати, що у віддаленому кутку цього ж кладовища, за невеличкою посадкою сховалася така "краса". Люди понавозили сюди й телевізори, й унітази, шкільні приладдя, труби, ліжка та багато іншого непотребу...", - йдеться у дописі.
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