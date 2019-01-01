Волиняни загидили нове кладовище купою непотребу. ВІДЕО

У місті Рожищі люди закидали нове кладовище купою непотребу.Про це на своїй сторінці у facebook написала і опублікувала відео"...Ось подивіться, це нове кладовище у місті Рожище. Ще зовсім недавно ми тішилися, що воно найчистіше, а люди викидають сміття з могил у спеціально відведе місце, де комунальники справно його прибирають. Хто ж міг подумати, що у віддаленому кутку цього ж кладовища, за невеличкою посадкою сховалася така "краса". Люди понавозили сюди й телевізори, й унітази, шкільні приладдя, труби, ліжка та багато іншого непотребу...", - йдеться у дописі.