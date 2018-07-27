На Харківщині підлітка вразило струмом на даху залізничного вагона

У Харківській області підліток забрався на дах вагона і його вразило струмом.Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".Іцидент трапився у неділю, 21 квітня. Підліток 2004 року народження з невідомих причин піднявся на дах вагона-цементовоза неробочого парку і його вразило електричним струмом контактної мережі.На щастя, хлопець залишився живим. Потерпілого доставили у лікарню міста Харкова.Загалом у квітні цього року внаслідок ураження електричним струмом вже травмовано 7 сторонніх осіб, у тому числі 2 – зі смертельним наслідком. Серед травмованих – 5 дітей віком до 16 років.