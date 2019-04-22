«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу





Наприкінці минулого року розпочали втілювати його в життя, - повідомляє



«Водоканалу вже більше 60-ти років. Сьогодні ми дійшли до того, що на деяких вулицях воду небезпечно пити без її попереднього очищення. Нині склалася така ситуація, що поточних робіт недостатньо. Якщо взяти малу кількість грошей, мільйон чи 2-3,то їх недостатньо, щоб вирішити проблему. Склалася така ситуація, коли «контрміри» не допомагають. До прикладу, замінити 1 чи 2 кілометри водопроводу не дадуть результату. Навіть заміна шести кілометрів не забезпечить у місті чистої води», – каже начальник КП «Нововолинськводоканал» Володимир Озімчук.





Тому діяти працівникам водоканалу необхідно було глобальніше. У рамках проекту «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Нововолинська», фінансованого світовим банком, уже замінили обладнання на енергоефективне: реконструювали каналізаційні насосні станції. Далі – заміна напірного водопроводу від Південного водозабору, магістрального – від Південного водозабору до міста та селища Благодатне, та заміна водопроводів від Північного водозабору м. Нововолинськ.





На реалізацію вищевказаних цілей Світовий банк виділив близько 6-ти мільйонів доларів. З них – 860 тис. обійшлася реконструкція каналізаційних насосних станцій, а 5 млн 600 тис доларів передбачають використати на повну заміну водопроводів. Міська вода тектиме відтепер поліетиленовими трубами, закінчити заміну сталевих труб на стійкіші до корозії планують за 4 місяці.





Основною метою проекту є підвищити якість послуг підприємства та зменшити його екологічний вплив. Попри бажану безаварійну роботу систем водопостачання у майбутньому, нині у містян є проблеми із якістю води. На початку осені разом із завершенням робіт вода стане чистою та придатною для пиття. Володимир Озімчук наголошує, що для ідеальної якості води мешканцям необхідно переглянути та відремонтувати чи замінити і внутрібудинкові мережі.



Разом із тим, погана якість води не єдина проблема, з якою зіштовхнулись мешканці Нововолинська. Жаліються й ті люди, на чиїх земельних ділянках проходять роботи із заміни водогону. Юрист КП «Нововолинськводоканал» Анатолій Сех розповів нам про усі тонкощі цього питання.





«Згідно з правилами користування системою каналізаційних та водопровідних мереж, а також із ЗУ «Про питну воду», на даних ділянках необхідно заключати договори сервітуту. Тобто є такі санітарні зони, де проходить водопровід, що є державною власністю та охороняється законом. Тут діє зона сервітуту: по 5 метрів в обидві сторони, на яких не повинно розміщуватися жодних будівель чи забудов, а також насаджень дерев. У зв’язку з цим ми просимо у мешканців із розумінням ставитися до того, що у межах їхніх ділянок ведуться роботи із заміни водопроводу. У нас є розроблений договір із сільськими радами, є дозвіл, виданий нам у Києві», – наголосив Анатолій Сех.





Також у комунальному підприємстві запевнили, що тим споживачам, у яких протягом ремонтних робіт ситуація з водою критична, а саме: вулиці Гагаріна, Винниченка, Маяковського та Грушевського, буде зроблений перерахунок тарифів. Тому, якщо у вас іржава вода, пишіть заяви у водоканал, де проблему зафіксують і скорегують ціну в платіжках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проект «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Нововолинська» перебуває на стадії активного виконання робіт.Наприкінці минулого року розпочали втілювати його в життя, - повідомляє Нововолинськ.com.ua «Водоканалу вже більше 60-ти років. Сьогодні ми дійшли до того, що на деяких вулицях воду небезпечно пити без її попереднього очищення. Нині склалася така ситуація, що поточних робіт недостатньо. Якщо взяти малу кількість грошей, мільйон чи 2-3,то їх недостатньо, щоб вирішити проблему. Склалася така ситуація, коли «контрміри» не допомагають. До прикладу, замінити 1 чи 2 кілометри водопроводу не дадуть результату. Навіть заміна шести кілометрів не забезпечить у місті чистої води», – каже начальник КП «Нововолинськводоканал»Тому діяти працівникам водоканалу необхідно було глобальніше. У рамках проекту «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Нововолинська», фінансованого світовим банком, уже замінили обладнання на енергоефективне: реконструювали каналізаційні насосні станції. Далі – заміна напірного водопроводу від Південного водозабору, магістрального – від Південного водозабору до міста та селища Благодатне, та заміна водопроводів від Північного водозабору м. Нововолинськ.На реалізацію вищевказаних цілей Світовий банк виділив близько 6-ти мільйонів доларів. З них – 860 тис. обійшлася реконструкція каналізаційних насосних станцій, а 5 млн 600 тис доларів передбачають використати на повну заміну водопроводів. Міська вода тектиме відтепер поліетиленовими трубами, закінчити заміну сталевих труб на стійкіші до корозії планують за 4 місяці.Основною метою проекту є підвищити якість послуг підприємства та зменшити його екологічний вплив. Попри бажану безаварійну роботу систем водопостачання у майбутньому, нині у містян є проблеми із якістю води. На початку осені разом із завершенням робіт вода стане чистою та придатною для пиття. Володимир Озімчук наголошує, що для ідеальної якості води мешканцям необхідно переглянути та відремонтувати чи замінити і внутрібудинкові мережі.Разом із тим, погана якість води не єдина проблема, з якою зіштовхнулись мешканці Нововолинська. Жаліються й ті люди, на чиїх земельних ділянках проходять роботи із заміни водогону. Юрист КП «Нововолинськводоканал»розповів нам про усі тонкощі цього питання.«Згідно з правилами користування системою каналізаційних та водопровідних мереж, а також із ЗУ «Про питну воду», на даних ділянках необхідно заключати договори сервітуту. Тобто є такі санітарні зони, де проходить водопровід, що є державною власністю та охороняється законом. Тут діє зона сервітуту: по 5 метрів в обидві сторони, на яких не повинно розміщуватися жодних будівель чи забудов, а також насаджень дерев. У зв’язку з цим ми просимо у мешканців із розумінням ставитися до того, що у межах їхніх ділянок ведуться роботи із заміни водопроводу. У нас є розроблений договір із сільськими радами, є дозвіл, виданий нам у Києві», – наголосив Анатолій Сех.Також у комунальному підприємстві запевнили, що тим споживачам, у яких протягом ремонтних робіт ситуація з водою критична, а саме: вулиці Гагаріна, Винниченка, Маяковського та Грушевського, буде зроблений перерахунок тарифів. Тому, якщо у вас іржава вода, пишіть заяви у водоканал, де проблему зафіксують і скорегують ціну в платіжках.

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