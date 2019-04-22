вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу

«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу
Проект «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Нововолинська» перебуває на стадії активного виконання робіт.

Наприкінці минулого року розпочали втілювати його в життя, - повідомляє Нововолинськ.com.ua.

«Водоканалу вже більше 60-ти років. Сьогодні ми дійшли до того, що на деяких вулицях воду небезпечно пити без її попереднього очищення. Нині склалася така ситуація, що поточних робіт недостатньо. Якщо взяти малу кількість грошей, мільйон чи 2-3,то їх недостатньо, щоб вирішити проблему. Склалася така ситуація, коли «контрміри» не допомагають. До прикладу, замінити 1 чи 2 кілометри водопроводу не дадуть результату. Навіть заміна шести кілометрів не забезпечить у місті чистої води», – каже начальник КП «Нововолинськводоканал» Володимир Озімчук.

«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу

Тому діяти працівникам водоканалу необхідно було глобальніше. У рамках проекту «Комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Нововолинська», фінансованого світовим банком, уже замінили обладнання на енергоефективне: реконструювали каналізаційні насосні станції. Далі – заміна напірного водопроводу від Південного водозабору, магістрального – від Південного водозабору до міста та селища Благодатне, та заміна водопроводів від Північного водозабору м. Нововолинськ.

«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу

На реалізацію вищевказаних цілей Світовий банк виділив близько 6-ти мільйонів доларів. З них – 860 тис. обійшлася реконструкція каналізаційних насосних станцій, а 5 млн 600 тис доларів передбачають використати на повну заміну водопроводів. Міська вода тектиме відтепер поліетиленовими трубами, закінчити заміну сталевих труб на стійкіші до корозії планують за 4 місяці.

«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу

Основною метою проекту є підвищити якість послуг підприємства та зменшити його екологічний вплив. Попри бажану безаварійну роботу систем водопостачання у майбутньому, нині у містян є проблеми із якістю води. На початку осені разом із завершенням робіт вода стане чистою та придатною для пиття. Володимир Озімчук наголошує, що для ідеальної якості води мешканцям необхідно переглянути та відремонтувати чи замінити і внутрібудинкові мережі.

Разом із тим, погана якість води не єдина проблема, з якою зіштовхнулись мешканці Нововолинська. Жаліються й ті люди, на чиїх земельних ділянках проходять роботи із заміни водогону. Юрист КП «Нововолинськводоканал» Анатолій Сех розповів нам про усі тонкощі цього питання.

«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу

«Згідно з правилами користування системою каналізаційних та водопровідних мереж, а також із ЗУ «Про питну воду», на даних ділянках необхідно заключати договори сервітуту. Тобто є такі санітарні зони, де проходить водопровід, що є державною власністю та охороняється законом. Тут діє зона сервітуту: по 5 метрів в обидві сторони, на яких не повинно розміщуватися жодних будівель чи забудов, а також насаджень дерев. У зв’язку з цим ми просимо у мешканців із розумінням ставитися до того, що у межах їхніх ділянок ведуться роботи із заміни водопроводу. У нас є розроблений договір із сільськими радами, є дозвіл, виданий нам у Києві», – наголосив Анатолій Сех.

«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу

Також у комунальному підприємстві запевнили, що тим споживачам, у яких протягом ремонтних робіт ситуація з водою критична, а саме: вулиці Гагаріна, Винниченка, Маяковського та Грушевського, буде зроблений перерахунок тарифів. Тому, якщо у вас іржава вода, пишіть заяви у водоканал, де проблему зафіксують і скорегують ціну в платіжках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, Нововолинськ, ремонт, водоканал, мережі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу
Сьогодні, 07:28
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО
Сьогодні, 06:53
Волинське місто приєдналося до Всесвітнього тижня імунізації
Сьогодні, 05:19
«Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
У місті на Волині продали земельну ділянку для бізнесу за 3 мільйони
Сьогодні, 02:28
Схожі новини
У місті на Волині підняли тарифи на воду У місті на Волині підняли тарифи на воду
21 березень, 18:43
У Нововолинську хочуть підвищити ціни на воду У Нововолинську хочуть підвищити ціни на воду
27 лютий, 19:20
Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО
07 лютий, 08:13
У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою
06 лютий, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
22 квітень, 11:44
 1
«На деяких вулицях воду небезпечно пити», – директор Нововолинськводоканалу
Сьогодні, 07:28
 0
Добірка найцікавіших речей, які люди знаходили на пляжі. ФОТО
Сьогодні, 06:53
 0
Волинське місто приєдналося до Всесвітнього тижня імунізації
Сьогодні, 05:19
 0
«Дякую, Петре!»: українці влаштували акцію біля Адміністрації Президента. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8