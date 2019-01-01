Ловили рибу, а зловили їх: на Волині «на гарячому» взяли браконьєрів

За тиждень, що минув, інспектори Волинського рибоохоронного патруля викрили 31 порушення, з яких 11 грубих.Про це повідомляє прес-служба патруля.«Загалом у порушників вилучили 19,9 кг водних біоресурсів та 21 одиниць заборонених знарядь лову (сітні). Наклали штрафів на суму 884 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 11 086 грн», - повідомив керівник рибоохоронного патруляДля прикладу, 18 квітня Волинський рибоохоронний патруль спільно з громадськими інспекторами та прикордонниками зафіксували грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на озері Волянське Ратнівського району. Затримали порушника, який на човні здійснював вилов риби забороненими знаряддями лову – чотирма сітками.Наступного дня, 19 квітня, рибпатруль здійснив рибоохоронний рейд на озері Біле Старовижівського району Волинської області. Затримали двох чоловіків, які здійснювали незаконний вилов риби забороненими знаряддями лову. За допомогою трьох сіток порушники виловили 3, 5 кг риби, а саме: плітка – 91 екз., окунь – 3 екз., щука – 3 екз. Збитки, завдані водним біоресурсам, складають 8 806 грн.20 квітня близько 5 години ранку інспектори рибоохоронного патруля викрили порушників, які здійснювали вилов риби з гумового човна. У них знайшли та вилучили три риболовецькі сітки. Громадяни рибалили на території озері Піщанське у селі Піща Шацького району Волинської області, що знаходиться у межах Шацького національного природного парку. У сітках браконьєрів знаходилось така риба: карась сріблястий – 76 екз. Загальна вага незаконно добутих біоресурсів склала 14 кг. Завдано збитків на суму 2 280 грн.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 с. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Зауважують також, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.