Нововолинський суд та поліція хочуть не платити податки та комуналку





Про це інформує «



На сесію міської ради винесуть відповідні проекти рішень.



Мерія планує відмовити Нововолинському міського суду у звільненні від сплати податку за землю у зв’язку з тим, що міські ради не можуть встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.



А от КП «Нововолинськтеплокомуненерго» хочуть зобов’язати звільнити на 2019 рік дільничні пункти поліції, які розташовані на 15 Мікрорайоні та на вулиці Соборній від плати за надані комунальні послуги і взяти плату за надані послуги на свої витрати за рахунок прибутку при умові заключення договорів оренди.



ТзОВ «Волиньелектрозбут» рекомендують звільнити на 2019 рік дільничні пункти поліції від плати за спожиту електроенергію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський міський суд та відділення поліції просять міську владу звільнити їх від сплати податку та оплати комунальних послуг.Про це інформує « ВолиньUA ».На сесію міської ради винесуть відповідні проекти рішень.Мерія планує відмовити Нововолинському міського суду у звільненні від сплати податку за землю у зв’язку з тим, що міські ради не можуть встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.А от КП «Нововолинськтеплокомуненерго» хочуть зобов’язати звільнити на 2019 рік дільничні пункти поліції, які розташовані на 15 Мікрорайоні та на вулиці Соборній від плати за надані комунальні послуги і взяти плату за надані послуги на свої витрати за рахунок прибутку при умові заключення договорів оренди.ТзОВ «Волиньелектрозбут» рекомендують звільнити на 2019 рік дільничні пункти поліції від плати за спожиту електроенергію.

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