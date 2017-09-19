Восьмеро волинян змагатимуться за Кубок Європи зі спортивної ходьби у Литві
Сьогодні, 19:20
Восьмеро волинян поїдуть на Кубок Європи зі спортивної ходьби у Литву.
Про це інформує Федерація легкої атлетики Волинської області у Facebook.
Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 19 травня в місті Алітус (Литва) візьме участь в Кубку Європи-2019 зі спортивної ходьби.
До збірної потрапили відразу восьмеро волинян: Віктор Шумік (20 км), Іван Банзерук та Дмитро Собчук (50 км), Марія Філюк (20 км), Валентина Мирончук і Олена Собчук(50 км), Тарас Корецький (юніори, 10 км) та Дарина Касян (юніорки, 10 км).
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Про це інформує Федерація легкої атлетики Волинської області у Facebook.
Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 19 травня в місті Алітус (Литва) візьме участь в Кубку Європи-2019 зі спортивної ходьби.
До збірної потрапили відразу восьмеро волинян: Віктор Шумік (20 км), Іван Банзерук та Дмитро Собчук (50 км), Марія Філюк (20 км), Валентина Мирончук і Олена Собчук(50 км), Тарас Корецький (юніори, 10 км) та Дарина Касян (юніорки, 10 км).
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