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Восьмеро волинян змагатимуться за Кубок Європи зі спортивної ходьби у Литві

Восьмеро волинян змагатимуться за Кубок Європи зі спортивної ходьби у Литві
Восьмеро волинян поїдуть на Кубок Європи зі спортивної ходьби у Литву.

Про це інформує Федерація легкої атлетики Волинської області у Facebook.

Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 19 травня в місті Алітус (Литва) візьме участь в Кубку Європи-2019 зі спортивної ходьби.

До збірної потрапили відразу восьмеро волинян: Віктор Шумік (20 км), Іван Банзерук та Дмитро Собчук (50 км), Марія Філюк (20 км), Валентина Мирончук і Олена Собчук(50 км), Тарас Корецький (юніори, 10 км) та Дарина Касян (юніорки, 10 км).

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Теги: спорт, легка атлетика, змагання
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