Восьмеро волинян змагатимуться за Кубок Європи зі спортивної ходьби у Литві





Про це інформує Федерація легкої атлетики Волинської області у Facebook.



Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 19 травня в місті Алітус (Литва) візьме участь в Кубку Європи-2019 зі спортивної ходьби.



До збірної потрапили відразу восьмеро волинян: Віктор Шумік (20 км), Іван Банзерук та Дмитро Собчук (50 км), Марія Філюк (20 км), Валентина Мирончук і Олена Собчук(50 км), Тарас Корецький (юніори, 10 км) та Дарина Касян (юніорки, 10 км).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Восьмеро волинян поїдуть на Кубок Європи зі спортивної ходьби у Литву.Про це інформує Федерація легкої атлетики Волинської області у Facebook.Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 19 травня в місті Алітус (Литва) візьме участь в Кубку Європи-2019 зі спортивної ходьби.До збірної потрапили відразу восьмеро волинян: Віктор Шумік (20 км), Іван Банзерук та Дмитро Собчук (50 км), Марія Філюк (20 км), Валентина Мирончук і Олена Собчук(50 км), Тарас Корецький (юніори, 10 км) та Дарина Касян (юніорки, 10 км).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію