У Луцьку спіймали нетверезого водія, у якого через п'янку забрали права. ФОТО





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Перевіривши його документи, поліцейські встановили, що водій позбавлений права керування за нетверезе водіння, до того ж, мав ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка – 0, 60 проміле.



На винуватця оформили 3 постанови та 1 протокол (за ч. 2 ст. 130 КУпАП).









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 23 квітня, на проспекті Відродження патрульні помітили водія автомобіля марки ВАЗ, який розмовляв по телефону за кермом та не вмикав покажчики повороту.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Перевіривши його документи, поліцейські встановили, що водій позбавлений права керування за нетверезе водіння, до того ж, мав ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка – 0, 60 проміле.На винуватця оформили 3 постанови та 1 протокол (за ч. 2 ст. 130 КУпАП).

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