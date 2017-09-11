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У Луцьку спіймали нетверезого водія, у якого через п'янку забрали права. ФОТО

У Луцьку спіймали нетверезого водія, у якого через п'янку забрали права. ФОТО
У вівторок, 23 квітня, на проспекті Відродження патрульні помітили водія автомобіля марки ВАЗ, який розмовляв по телефону за кермом та не вмикав покажчики повороту.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Перевіривши його документи, поліцейські встановили, що водій позбавлений права керування за нетверезе водіння, до того ж, мав ознаки сп’яніння, що згодом підтвердила перевірка – 0, 60 проміле.

На винуватця оформили 3 постанови та 1 протокол (за ч. 2 ст. 130 КУпАП).

У Луцьку спіймали нетверезого водія, у якого через п'янку забрали права. ФОТО

У Луцьку спіймали нетверезого водія, у якого через п'янку забрали права. ФОТО


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Теги: поліція, Луцьк, п'яний водій, права
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