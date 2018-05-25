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У Німеччині фанати закидали поле великодніми яйцями

У Німеччині фанати закидали поле великодніми яйцями
Футбольні фанати ледь не зірвали матч між Вольфсбургом та Айнтрахтом у Бундеслізі.

У перерві вони просто закидали поле пластиковими пасхальними яйцями, тому початок другого тайму довелося затримати, - пишуть Факти.

Робітники стадіону збирали сувеніри, їм активно у цьому допомагали й футболісти обох клубів.

Таким нехитрим способом фани протестували проти незручного часу матчу. Ігри в понеділок вкрай непопулярні в Німеччині, й під тиском місцева федерація уже навіть пообіцяла з 2020-го року не проводити їх у перший день тижня.


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Теги: фанати, футбол
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