У Німеччині фанати закидали поле великодніми яйцями





У перерві вони просто закидали поле пластиковими пасхальними яйцями, тому початок другого тайму довелося затримати, - пишуть



Робітники стадіону збирали сувеніри, їм активно у цьому допомагали й футболісти обох клубів.



Таким нехитрим способом фани протестували проти незручного часу матчу. Ігри в понеділок вкрай непопулярні в Німеччині, й під тиском місцева федерація уже навіть пообіцяла з 2020-го року не проводити їх у перший день тижня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футбольні фанати ледь не зірвали матч між Вольфсбургом та Айнтрахтом у Бундеслізі.У перерві вони просто закидали поле пластиковими пасхальними яйцями, тому початок другого тайму довелося затримати, - пишуть Факти Робітники стадіону збирали сувеніри, їм активно у цьому допомагали й футболісти обох клубів.Таким нехитрим способом фани протестували проти незручного часу матчу. Ігри в понеділок вкрай непопулярні в Німеччині, й під тиском місцева федерація уже навіть пообіцяла з 2020-го року не проводити їх у перший день тижня.

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